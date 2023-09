Sagra Musicale umbra al via, il direttore Bronzi: "Un grande racconto delle città che hanno segnato la storia del pensiero"

"Ci sono città che hanno segnato i momenti fondamentali del pensiero, dell'arte e della cultura universale. Città che hanno favorito l'incontro di menti e persone, città che hanno incarnato un'idea" spiega il direttore artistico della Sagra Musicale umbra, Enrico Bronzi, presentando il cartellone della settantottesima edizione. "Iniziamo con la San Pietroburgo dei grandi scrittori, come Puškin, Dostoevskij, Tolstoj, Blok, Achmatova, Brodskij. Ci sarà il Portogallo con il fado e una delle sue più grandi interpreti, Aldina Duarte, l'Argentina e il tango. Poi Vienna e Salisburgo del genio di Mozart, la Lipsia di Bach, la Parigi della Restaurazione con l'esecuzione del Requiem di Cherubini, la Roma dei papi e della polifonia - spiega ancora Bronzi - e poi le Voci della città, quella di Perugia per esempio, con il suo coro. Di Perugia è quel Matteo, primo maestro del Duomo di Milano, forse il musicista più grande di sempre originario di questa terra". Il 17 settembre, va in scena una scommessa: "Cento musicisti sul palco del Morlacchi per la trasposizione di Zaratustra di Nietzsche".

Settantonesima edizione per il festival più antico dell'Umbria che sancisce il conto alla rovescia a un traguardo importante, quello degli ottanti anni.

"Certo, una ricorrenza importante. Un numero tondo che non è semplicemente un numero. Un numero sul quale bisognerà ragionare per racconta di un festival che è nato in un Italia diversa e che è stato traghettato in un Paese che, oggi, è del tutto diverso. Se ci sarò ancora io alla direzione artistica, e me lo auguro, lavoreremo sicuramente a un'edizione speciale".

La Sagra Musicale umbra inizia oggi, 8 settembre. Qui il programma