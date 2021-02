"Riflessi di partita", nuovo triplice percorso di ricerca culturale in streaming web

Arriva un nuovo percorso da parte dell'associazione di promozione sociale Spazio Humanities che gestisce, tra gli altri, il progetto culturale Umbrò Cultura, per il ciclo di incontri in streaming inaugurale della stagione 2021.

Si tratta del percorso "Riflessi di partita", che verrà inaugurato il 18 febbraio. Al suo interno tre diversi itinerari, che ruotano attorno allo scambio dialettico e al confronto di punti di vista affini o divergenti. I temi sono quelli già da tempo indagati dall’associazione: la narrativa, la poesia, la storia, le arti visive, ovvero temi cruciali del contemporaneo, tesi a valorizzare la ricerca in ambito culturale e ad ampio spettro.

Gli incontri, che saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook di Umbrò Cultura (https://www.facebook.com/umbrocultura), si nutriranno, quali ‘riflessi di partita’, della discussione di idee innescata dal dibattito sviluppato in Internet, gettando le basi per uno spazio in cui pensare cosa significhi fare cultura oggi, nella fluida società contemporanea.

I tre itinerari di Riflessi di partita saranno: Match, per un confronto tra parti e la messa in evidenza di fattori di diversità e di discontinuità; Sinestesie, sulla contaminazione e sull’interdipendenza tra letteratura e arti; Exordium, un percorso in continuità con gli eventi promossi nel 2020 sulle scritture contemporanee.

Il programma completo sulla pagina Facebook Umbrò Cultura.