Queer, Maya De Leo ospite di Popup

Storia, diritti e poesia nel doppio appuntamento di questa settimana alla libreria Popup di Perugia, in piazza Birago. Si comincia venerdì 23 giugno, alle 18.30, con l'incontro con la storica Maya De Leo che presenterà il suo libro Queer. Storia culturale della comunità Lgbt+ (Einaudi). Con l'autrice, docente di Storia dell'omosessualità presso il corso di laurea in Dams dell'Università degli studi di Torino e già docente di Storia di genere presso il corso di laurea magistrale in Scienze Storiche dell'Università degli studi di Genova, dialogherà Irene Santoro di Omphalos Lgbti+. L'appuntamento di venerdì, promosso in collaborazione con Omphalos, si inserisce nel percorso di avvicinamento verso l'Umbria Pride 2023.

Il volume di De Leo rappresenta la prima storia completa delle sessualità e delle identità LGBT+ in Occidente dal XVIII secolo al tempo presente. Intrecciando nell'analisi una varietà di fonti, dalle memorie alla letteratura, dalla trattatistica alla cronaca, il libro offre una lettura inedita della storia contemporanea: dal ruolo della sessualità nella formazione degli stati-nazione, alle guerre mondiali, dal giro di vite del dopoguerra alla rivolta di Stonewall, dalla crisi dell'Hiv alla rivoluzione queer degli anni Novanta, fino alle nuove sfide degli anni Duemila con la loro apertura verso il futuro.

Sabato 24 giugno, sempre alle 18.30, la libreria e spazio culturale e sociale perugino ospiterà invece la presentazione dei primi due numeri di Metaphorica (Edizioni Efesto), rivista semestrale di poesia. Interverranno Saverio Bafaro, Sergio Pasquandrea e Alfredo Catalfo, rispettivamente direttore, collaboratore ed editore della rivista.