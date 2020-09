Premio internazionale di poesia PassaParola a Spello, pronti per un'edizione dedicata a Dante

La seconda edizione del “Premio internazionale di poesia PassaParola, Leggi, ascolta e scrivi” che si terrà nel 2021 sarà dedicata al genio di Dante Alighieri, nell’anniversario dei settecento anni dalla sua scomparsa (avvenuta nella notte tra il 13 e 14 settembre 1321).

L'annuncio è arrivato dal palco del Centro polivalente Ca’ Rapillo, tramite Flavia Scebba, ambasciatrice onoraria del Movimento Nazionale Per la Gentilezza per Umbria e Marche e l’assessore del Comune di Spello alla cultura Irene Falcinelli. L’occasione è stata la presentazione dell’antololgia “La Poesia e la Natura”, il risultato del “Premio internazionale di poesia PassaParola, Leggi, ascolta e scrivi”, che ha visto la partecipazione di ben 74 poeti non solo spellani e umbri, autori di oltre 170 elaborati aventi come tema la natura. Una raccolta di 150 pagine edita da Futura libri, espressione della voce poetica di scrittori spellani, italiani e stranieri uniti dallo speciale legame che si instaura tra l’uomo e la natura.

Le 50 poesie e 10 menzioni speciali raccolte nella pubblicazione sono state selezionate da una giuria nazionale composta da 15 componenti scelti in modo da rappresentare tutta l’Italia.

Al progetto hanno partecipato gli studenti della classe 1°A del Liceo Artistico Marconi di Foligno dell’anno scolastico 2019/2020 che hanno realizzato tavole in bianco e nero o colorate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto grafico è stato curato da Faro Lab Creative. L’iniziativa è promossa con il patrocinio dell’ARPA e del Club Unesco Foligno e Valle del Clutunno e la collaborazione del Movimento nazionale della gentilezza, del Circolo foto Amatori Hispellum, dell’Associazione mondiale “Dove vivo all’estero”, dell’Accademia degli inQuieti, della Cantina Sportoletti e dell’azienda ProKuck.