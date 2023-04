Popup compie due anni e festeggia con Rocco Tanica e tre giorni di iniziative

Con una ricca settimana di eventi si appresta a festeggiare i primi due anni di attività la libreria e spazio culturale e sociale POPUP, in via Birago a Perugia, progetto di rigenerazione urbana promosso dall'associazione MenteGlocale in collaborazione con l'associazione di quartiere CAP 06124 e l'associazione settepiani.

Fiore all'occhiello di questa speciale programmazione festiva, l'incontro di giovedì 20 aprile, alle 18.30, con Rocco Tanica, popolare musicista (colonna del gruppo Elio e le storie tese) e autore e conduttore per la televisione (Quelli che..., Zelig, Xtra Factor, Festival di Sanremo) e radio (Radio Deejay). Tanica presenterà il suo Non siamo mai stati sulla Terra (il Saggiatore), il primo libro scritto da un essere umano assieme a un’intelligenza artificiale, Gpt-3, un modello di deep learning: un software in grado di riconoscere il testo prodotto dall’autore, apprenderne le caratteristiche e generare nuovi contenuti a integrazione di quelli esistenti. Un dialogo/battibecco capace di dare vita a una nuova inattesa realtà: più vera del vero e allo stesso tempo completamente inventata. Dialogherà l'autore il giornalista Michele Bellucci, per quella che è anche l'ultima tappa di avvicinamento verso Tanganica – Libero stato della risata, prima edizione del festival dell'umorismo e varie amenità in programma a Perugia il 26 e 27 maggio.

Degustazioni disegnate, brindisi e un laboratorio di creazione collettiva per adulti e bambini

Intorno all'evento con Rocco Tanica, Popup promuoverà poi una serie di incontri e attività. Mercoledì 19 aprile, sempre alle 18.30, si terrà il secondo appuntamento di Macchie di vite, rassegna di degustazioni disegnate promosse dallo spazio culturale di via Birago in collaborazione con la Biblioteca delle Nuvole. Protagonisti questa volta i vini della Cantina Cenci.

Venerdì 21 aprile – il vero e proprio compleanno di Popup, che ha aperto i battenti lo stesso giorno del 2021, in pieno lockdown – appuntamento per un brindisi celebrativo alle 19, e sabato 22 aprile, alle 16.30, spazio al laboratorio di creazione collettiva per adulti e bambini La fabbrica dei colori. Ispirandosi all'omonimo libro di Hervé Tullet, grandi fogli di carta bianca copriranno la piazza per diventare un bellissimo prato fiorito. Basterà portare un pennello e vestiti comodi. Sempre venerdì 21 e sabato 22, in onore di San Jordi e della festa dei libri, chi acquisterà un volume riceverà un tulipano in regalo, e prenderà il via la campagna di tesseramento 2023, con omaggi e offerte speciali.