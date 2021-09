PoesiaEuropa, il programma della quattro giorni dedicata alle nuove visioni per l'Europa

Dal 2 al 5 Settembre, l'Associazione di promozione sociale Spazio Humanities, presieduta da Maria Borio, in collaborazione con Umbrò promuove POESIÆUROPA. L'evento, che si svolge sull’Isola Polvese del Lago Trasimeno (Perugia) è posto per il terzo anno consecutivo, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, ed è n linea e in sinergia con la visione del piano Next Generation Eu, che, a seguito della pandemia, ha posto in essere le basi per la ripresa, la trasformazione delle economie dei Paesi membri dell’Unione Europea e la costruzione di visioni per il futuro al fine di rendere l’Europa in senso lato più resiliente, digitale, verde.

Il programma delle quattro giornate

Giovedì 2 settembre

Ore 11:00 Poesia/paesaggio – Helen Moore (UK) – Lectio magistralis.

Ore 15:30 Forum, La spazialità e il testo – Laura Pugno & Italo Testa / Intervengono i vincitori della borsa di studio.

Ore 17:00 Presentazione lavori Liceo ‘A. Pieralli’ – Con le studentesse e gli studenti.

Ore 17:45 Lettura – ‘I’m nobody. Who are you? Are you nobody too?’ – Silvio Raffo legge Emily Dickinson.

Venerdì 3 settembre

Ore 11:00 Auden. Musée des Beaux Arts e Gare du Midi come preludio a The Age of Anxiety – Franco Buffoni – Lectio magistralis.

Ore 15:30 Forum, Gli anni Settanta – Stefano Giovannuzzi e Davide Castiglione / Intervengono i vincitori della borsa di studio.

Ore 16:30 Forum, Andrea Zanzotto – Stefano Dal Bianco, Giovanna Frene e Lorenzo Cardilli / Intervengono i vincitori della borsa di studio.

Ore 21:00 Proiezione, Dentro il polittico. Impegno civile e poesia – regia di Davide Minotti.

Sabato 4 settembre

Ore 11:00 Serie sperimentali rosse sulla poetica e sulla scrittura – Margret Kreidl (Austria) con Maria Borio – Lectio magistralis.

Ore 16:00 Letture – Margret Kreidl, José María Micó, Helen Moore, Gian Mario Villalta.

Ore 16:45 Concerto, Il tempo e l’acqua – Ælio Cagnizi (voce e chitarra acustica), Andrea Rellini (violoncello), Toti Panzanelli (chitarra elettrica), Mario Spagnoli (batteria).

Domenica 5 settembre

Ore 11:00 Poesia e musica - José María Micó (traduttore spagnolo di Dante) – Lectio magistralis.

Ore 15:30 Letture – Davide Castiglione, Marco Corsi, Marco Giovenale, Umberto Piersanti e altri.

Ore 17:00 Concerto, Inchiostro – Anna Panzanelli (voce e tastiere), Ruggero Bonucci (basso elettrico), Nicola Pitassio (batteria).