Pippo Franco torna in Umbria per l'Ameria Festival, l'intervista esclusiva

Forse i "millenials" non sanno nemmeno chi sia ma a lui, da sempre un personaggio in controtendenza, non interessa e lancia anche a loro un messaggio chiaro: "Amate la vita, siate un capolavoro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pippo Franco, celebre pluriartista italiano, farà tappa ad Amelia il prossimo sabato 17 ottobre per l' Ameria Festival. Presenterà al Teatro Sociale il suo ultimo spettacolo "Non ci resta che ridere". Una pièce "pirandelliana" che parlerà di come gli esseri umani, nati felici, spesso vadano alla ricerca dell'insoddisfazione. Di questo e tanto altro abbiamo parlato nella nostra intervista esclusiva.