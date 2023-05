Piazza Birago numero settepersette: al via la rassegna laboratoriale tra fotografia, giardinaggio, poesia e scrittura

Fotografia, giardinaggio, poesia e scrittura: tre percorsi formativi (più uno) per combattere l'isolamento e favorire partecipazione e inclusione sociale delle giovani generazioni attraverso la cultura e la formazione. E? questo l'obiettivo del progetto Piazza Birago numero settepersette, calendario di 3 laboratori gratuiti che l'associazione settepiani proporrà, da maggio a luglio, in via Birago, a Perugia, con il sostegno della Fondazione Perugia nell'ambito del programma Richieste libere 2022.

Dopo una prima anticipazione in maggio, con il laboratorio di verde consapevole per grandi e bambini, che ha portato alla realizzazione di un terrario, microcosmo verde pullulante di vita, il progetto entra nel vivo sabato 27 maggio, alle 16.30, nell'ambito del festival dell'umorismo Tanganica, con il laboratorio di scrittura creativa per bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni Acrobazie comiche con Cappuccetto Rosso, a cura di Alessandro Ruta, LiberBici.

Sabato 17 giugno, alle 16.30, il fotografo Francesco Capponi proporrà il workshop di fotografia a foro stenopeico Tutto a Fuoco. Ogni studente (eta? fino a 18 anni) portera? una scatola che trasformera? in macchina fotografica da caricare con carta fotografica. Verranno approfondite le regole tecniche di base per calcolare i tempi di esposizione e il metodo di costruzione della macchina-scatola fotografica. Terminata la trasformazione della scatola ognuno provera? a scattare delle immagini e le sviluppera? immediatamente nella piccola camera oscura portatile – che verra? creata per l'occasione – imparando in questo modo anche le basi dello sviluppo della carta fotografica.