Perugia, i suoi animali di pietra e le sue storie noir: un fine settimana con Gran Tour

Animali fantastici e dove trovarli. Nel cuore verde d'Italia, precisamente nel capoluogo umbro, dove Gran Tour Perugia propone un viaggio immersivo tra le vie della città alla caccia di animali “di pietra” (e non solo) con la visita guidata in programma sabato 5 agosto alle 21. Ed ecco che Perugia diventa una vera e propria "giungla di arte e storia": dai simboli all’arte urbana, a prendere il via sarà una passeggiata insolita alla scoperta degli animali mitologici o stilizzati che popolano silenziosi la città.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni.

Il fine settimana prosegue poi domenica 6 agosto alle 10.30 con la consueta visita guidata alla mostra Nero Perugino Burri, promossa dalla Fondazione Perugia e Fondazione Burri a palazzo Baldeschi, che propone un dialogo fra le opere di due tra i più grandi artisti umbri, Pietro Perugino e Alberto Burri, attraverso il comune denominatore del "nero", soluzione cromatica suggestiva e peculiare adottata da entrambi. L'esposizione fa emergere i tratti distintivi di due artisti pari per grandezza e solo apparentemente distanti. L'appuntamento si ripeterà fino al termine della mostra (2 ottobre) con cadenza settimanale.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, comprensivo di biglietto di ingresso.

Sempre domenica ma alle 21 le visite guidate si tingono di mistero con "Perugia in giallo. Storie funeste in città". Tante, infatti, seppur sconosciute ai più, le storie che hanno portato tormento fra le strade e le piazze della città già a partire dal Medioevo. Quello che andrà in scena sarà un tour “noir”, che nulla ha da invidiare alle icone europee, come Parigi o Londra con i loro fatti e misfatti, e che porterà alla scoperta di angoli più o meno conosciuti dell’acropoli che nascondono torbidi segreti.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni. Evento dog friendly.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)