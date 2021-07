La Perugia dei papi come non l'abbiamo mai vista, giovedì presentazione del libro di Nicoletti

Indirizzo non disponibile

Quali influssi ha avuto, nei secoli, la presenza del potere papale sull’aspetto urbano di Perugia? Parlare di una città antica desumendo dal suo aspetto, il più delle volte è come entrare in una vecchia biblioteca disordinata o in un archivio polveroso e scrutare le pagine consunte dei volumi o aprire le buste decrepite alla ricerca di cose insapute, inedite e illuminanti. Ecco dunque una breve passeggiata attraverso l’Augusta, col desiderio di riconoscere le impronte geniali che abitano certi luoghi, donando loro vitalità, fascino ed eternità. Le figure dei Papi, scolpite nel marmo o modellate nel bronzo, tramandano la memoria di un potere secolare tanto stringente da divenire una soffocante tirannia, capace di sopravvivere ai propri tempi e portare il proprio sigillo fin dentro la modernità.

Il libro "La Perugia dei papi. Tirannie, perversioni, splendore" (Intermedia Edizioni) di Marco Nicoletti affronta tutto ciò e verrà presentato a Perugia giovedì 29 luglio 2021, alle ore 17.30 presso la Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, in Piazza IV Novembre.

All'evento saranno presenti l'autore, Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura del Comune di Perugia e Claudio Lattanzi, di Intermedia Edizioni.