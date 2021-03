Perugia celebra Dante e il suo genio con una "Maratona di pillole dantesche on line"

Le iniziative vogliono analizzare il mondo del poeta fiorentino da tutti i punti di osservazione possibili: ecco link e orari per non perdere le dirette, in attesa di altri eventi in presenza appena la pandemia lo renderà possibile

Un ricco programma è proposto dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia per celebrare degnamente il Dantedì, 700 anniversario dalla morte dell'immenso poeta fiorentino.

Con il nome di Maratona di pillole dantesche, la giornata di oggi prevede una lunga serie di incontri online (ore 13.30-21.00) per esplorare il genio dell'Alighieri da tutti i punti di osservazione possibili. Concerti, conferenze e mostre guideranno l’utente lungo un viaggio virtuale alla scoperta delle innumerevoli sfaccettature della vita e della poetica di Dante Alighieri.

Il programma della giornata

Ecco innanzitutto il link dove saranno visibile le manifestazioni a partire dalle ore 13.30: https://youtu.be/BQxtJ7XhbSw



Link attivo a partire dalle ore 13.45: https://youtu.be/79APD3kMSCE

ore 14.00: Biblioteca San Matteo degli Armeni per Le rime di Dante. Lettere fra Aldo Capitini e Gianfranco Contini: due personalità importanti nell’Italia del Novecento, accomunate da una profonda e lunga amicizia raccontata dalla loro corrispondenza. Le letture di Giuseppe Moscati e Francesco Bolo Rossini sono accompagnate dalle musiche originali di Rachele Spingola. Link attivo a partire dalle ore 14.00: https://youtu.be/zsC87qZwxJw

ore 15.00: Da molte stelle mi viene questa luce. T.S. Eliot di fronte alla poetica dantesca è il titolo del concerto/conferenza del Maestro Stefano Ragni incentrato sull’importanza della musica nella poetica e nella cosmologia antropologica dell’autore della Divina Commedia. Link: https://youtu.be/MEotsAewOTE

ore 16.00: Silvio Mignano, ambasciatore d’Italia in Svizzera, presenterà una linea di lettura dell’intimo di Dante tra Vita Nuova, rime petrose, Convivio e Commedia. Conosco i segni dell’antica fiamma è il racconto di un flusso di coscienza e diario sentimentale di un uomo del Trecento. Link attivo a partire dalle ore 16.00: https://youtu.be/a0cGklsxT6I

ore 17.00: Dante pop e social, Classico attivo, la conferenza dello scrittore Trifone Gargano parlerà di Dante “come un autentico Classico che non è mai massa, ma lievito”. Dante, infatti, è presenza attiva tra noi; egli ancora oggi, è quella «poca favilla» che «gran fiamma seconda», a dispetto dei secoli trascorsi. Link attivo a partire dalle ore 17.00: https://youtu.be/TqGW0xHaavE

ore 18.00: L’Assessore alla Cultura, Leonardo Varasano illustrerà, insieme ai referenti e curatori, le mostre perugine dedicate al Sommo poeta: Dante a Porta Sole. Dai manoscritti a Dante pop (Biblioteca Augusta), Dante nella biblioteca di Aldo Capitini (Biblioteca San Matteo degli Armeni), Dante e l’Umbria (Museo civico di Palazzo della Penna), Charun demonio e l’immaginario mitologico dantesco (Manu – Museo Archelogico Nazionale dell’Umbria). Link attivo a partire dalle ore 18.00: https://youtu.be/5NnUjgIfKmE

ore 19.00: Massimiliano Marianelli, professore di Storia della filosofia presso l’Università degli studi di Perugia, parlerà dell’Umanesimo di Dante, fondato sui pilastri della cultura greca e latina e vivificato dalla rivoluzione cristiana, nel corso della conferenza E così face a questo amore amare. L’umanesimo di Dante, la filosofia, la cultura e le culture. Link attivo a partire dalle ore 19.00: https://youtu.be/tSp4Wcucs9E

ore 21.00

La maratona dantesca si conclude con due conferenze del critico cinematografico Fabio Melelli, in collaborazione con il Circolo dei lettori di Perugia, dal titolo CineDante. Dante nella cultura popolare e nel cinema. Il primo intervento, Fellini e Dante, analizza i molteplici legami tra il maestro riminese e il sommo poeta. Nel secondo, La Divina Commedia nell’opera di Pier Paolo Pasolini, Melelli parlerà della riscrittura personalissima che Pasolini ha dedicato all’Inferno dantesco: lucida testimonianza di una straordinaria poetica di impegno civile, ancora oggi stimolanti. Link attivo a partire dalle ore 21.00: https://youtu.be/0er4j0rajUI

Il commento dell'assessore alla Cultura Leonardo Varasano

“Non è il Dantedi che desideravamo e attendevamo, una giornata di festa, in onore di Dante Alighieri, con tanti eventi in presenza, a partire dalla mostra già allestita tra Biblioteca Augusta, Biblioteca di San Matteo degli Armeni e Palazzo della Penna. Resta però un'occasione imperdibile - afferma l'Assessore alla Cultura Leonardo Varasano - per rendere omaggio al sommo Poeta: ci siamo dunque adoperati per organizzare una piccola ma significativa maratona di interventi on line che riassuma l'impegno di Perugia per Dante, con contributi musicali, con le letture organizzate da Palazzo Baldeschi insieme alla Fondazione CariPerugiaArte e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con brevi conferenze, grazie al supporto dell'Università degli Studi di Perugia e, in particolar modo, del professor Carlo Pulsoni, e con la presentazione delle esposizioni in essere e di quella organizzata dal Manu, di prossimo allestimento. Le iniziative dantesche, promosse dall'Assessorato alla cultura e patrocinate dalla Società Dante Alighieri e da CariPerugiaArte, non si concludono con il Dantedì: attendiamo l'allentamento della morsa della pandemia per realizzare altri eventi. Perugia continuerà a celebrare Dante e il suo genio.”