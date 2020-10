PerSo - Perugia Social Film Festival, al via mercoledì 7 ottobre, con un pieno di proiezioni

Prenderà il via mercoledì 7 ottobre, alle 15.30, al Cinema Méliès, in via della Viola, pieno centro storico di Perugia, il PerSo - Perugia Social Film Festival. Cinque giorni di proiezioni (fino a domenica 11 ottobre) ad ingresso gratuito (posto in sala prenotabile su www.persofilmfestival.it) con il meglio delle produzioni internazionali del cinema del reale. Ad aprire l'edizione 2020, Still-Lifes di Filippo Ticozzi (Italia, 2020, 51’), in concorso per il PerSo Award. A seguire altro titolo in gara per il concorso principale, Broken head di Maciej Jankowski (Polonia, 2019, 42').

Il pomeriggio del 7 ottobre prosegue con cinque cortometraggi in gara per i PerSo Short. La prima serata si concluderà con il film in anteprima europea Se ho vinto se ho perso, di Gian Luca Rossi, che sarà presente in sala assieme ad Alberto Ventrella, leader dei Kina.

Alle 19, evento speciale con l'audio doc, in collaborazione con Tre Soldi Rai Radio 3, Sulla stessa barca, di Giulia Valli (Italia, 2019, 44’). Presente in sala l'autrice.

Tra le novità 2020 un progetto molto ambizioso, che abbraccia tutta la città: “Lo Spazio che Occupo”, progetto artistico pubblico, che, dal 7 al 21 ottobre, avrà luogo negli spazi di affissione comunale di Perugia. Undici artisti, fra cui pittori, scultori, performer e filmmaker, sono stati chiamati ad analizzare questo tema, tramite la creazione di un’immagine, che verrà riprodotta su manifesto e dislocata in sette percorsi che toccheranno diversi quartieri della città. La mostra è curata da Indigo Art Gallery.

Il Festival è organizzato da Associazione RealMente, con il sostegno del MiBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Umbria, del Comune di Perugia, di ANEC Umbria e con il sostegno di altri soggetti pubblici e privati.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

www.persofilmfestival.it