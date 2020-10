"Paternità ritrovata", a Perugia un laboratorio sulla figura del padre

Il 6 Ottobre a Perugia (biblioteca di Villa Urbani ore 19 -20.30) si svolgerà un incontro sulla figura del padre dal titolo "Paternità ritrovata".

L'iniziativa deriva da un'sperienza fatta da alcuni studi di psicologi e psicoterapeuti del 2019, che nei propri studi hanno lasciato una scatola in cui gli utenti potevano depositare in maniera anonima bigliettini con una richiesta di approfondimento su alcuni temi ritenuti importanti. Così le varie associazioni di professionisti si sono ooccupate poi di promuovere una iniziativa rispetto alle tematiche emerse e la prima sarà proprio questa indetta dal centro Co.Me.Te. di Perugia.

Gli esperti del centro approfondiranno il tema della pternità vedendo come questa si è evoluta nel tempo e di come oggi viene vissuta: da un padre che prima era autortario, molto esigente e quasi inaccessibile, a una paternità di oggi che viene definita "evaporata", che spesso non è significativa nella vita dei figli. Ma ciò che rilevano gli psicologi e psicoterapeuti di Co.Me.Te. è che oggi sta ritrovando una nuova dimensione di autorità, caratterizzata da autorevolezza, ma anche da una volontà di ascolto, di gioco e di cura della prole.

L'incontro del 6 Ottobre vedrà una parte di ascolto e riflessione e una parte di laboratorio, con scambio di esperienze sulla paternità.

L'accesso sarà a numero limitato per le normative anti-Covid. In caso di richieste in esubero verrà organizzata una seconda ulteriore data.