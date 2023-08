Passignano, Perugino e Signorelli protagonisti all’Isola del libro Trasimeno

Riprendono gli appuntamenti della rassegna culturale Isola del libro Trasimeno. Sabato 12 agosto alle 18, alla rocca medievale di Passignano sul Trasimeno verrà presentato il volume ‘Perugino e Signorelli - I 500 anni di due maestri dell’arte italiana’, la guida ai sapori e ai piaceri de La Repubblica dedicata al cinquecentesimo anniversario dalla morte dei due grandi geni dell’arte. All’incontro interverranno Francesca Caproni, direttrice del Gal Trasimeno-Orvietano, le storiche dell’arte Vittoria Garibaldi e Alessandra Cannistrà, che è anche curatrice del Museo Opera del Duomo di Orvieto, e Paolo Bruschetti, vice lucumone dell’Accademia etrusca di Cortona.

“Città della Pieve e Orvieto, Cortona e Todi sono solo alcune delle località che, a cavallo tra Umbria e Toscana, hanno visto i due artisti all’opera – è scritto nella descrizione del libro –. Per ogni località verranno raccontati tutto il bello e tutto il buono, con grande attenzione per i tesori artistici lasciati in dote dai protagonisti del volume. Centinaia i consigli su dove mangiare, dormire e comprare in ogni territorio. E allora focus sugli allievi che da loro hanno preso spunto, così come su tutte le iniziative che puntano a valorizzare questo importante appuntamento del 2023”.

E il weekend dell’Isola del libro Trasimeno non si ferma qui. Sul lungolago di Passignano, nelle mattinate di sabato 12 e domenica 13 agosto, a partire dalle 10 sono in programma letture itineranti per bambini. L’appuntamento è in piazza Garibaldi. Si tratta di un evento organizzato con la collaborazione della Biblioteca dei piccoli di Passignano e del circolo Letture ad alta voce di Perugia. Saranno proposti albi illustrati e silent book sul tema dell’acqua con le voci di Paolo Raspadori, Chiara Ponti e Annamaria Gotti. L'evento prevede anche intermezzi musicali a cura di Edoardo Cenni e laboratori creativi.

La sera di lunedì 14 poi, vigilia di ferragosto, spazio alla musica con il concerto dei Four Seasons, in piazza Garibaldi. La swing soul band è composta da Daniela Tenerini voce, Roberto Cesaretti basso, David Versiglioni, piano, Alberto Rosadini batteria e Paolo Bartoni tromba e flicorno.