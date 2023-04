Open Day al Polo Culturale di Trevi per i centri sociali

Prezzo non disponibile

Il Comune di Trevi dedica una giornata ai centri sociali “Gruppo Martani” e “Arcobaleno” per presentare il polo culturale della città, accompagnati dal sindaco Bernardino Sperandio.

L’assessorato all’associazionismo promuove una serie di open day volti a favorire la conoscenza del polo culturale attraverso visite guidate rivolte proprio alle associazioni cittadine. “L’obiettivo è quello di aprire più possibile questi spazi meravigliosi alla fruibilità dei sodalizi - spiega l’assessora Stefania Moccoli - il polo culturale come i centri sociali sono luoghi di apertura, di incontro e condivisione, dove la comunità si aggrega e condivide idee e pensieri. Una giornata ideata proprio per consolidare questi valori attraverso un luogo che racconta e conserva le radici della nostra comunità che tutti i cittadini dovrebbero conoscere e frequentare"