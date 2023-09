Nathan Kiboba da Popup in vista di Tanganica

Riparte in piazza Birago "Tanganica. Libero stato della risata, festival dell'umorismo", promosso dall'associazione Occhisulmondo, in collaborazione con l'associazione MenteGlocale. Nel percorso di avvicinamento verso la seconda edizione della rassegna – che si terrà nella prossima primavera – mercoledì 27 settembre, alle 19, la libreria e spazio culturale Popup libri / spunti / spuntini ospiterà il live del comico Nathan Kiboba, che presenterà anche il suo primo libro La luna da sotto il mare (People).

Monologhista e copresentatore de Le Iene, su Italia 1, Kiboba è nato a Kinshasa nel 1995. Appassionato di teatro e di televisione, si vede costretto a lasciare il Paese per motivi di sicurezza e arriva in Italia nel settembre del 2014 e da quel momento, coi suoi show, calca i palchi di tutta la Penisola. La sua prima apparizione in tv risale al programma Eccezionale veramente (2017), un talent show dedicato ai comici in onda su La7, dove si classifica al quarto posto. Nel 2021 è ospite del Diversity Show su Comedy Central e poi del programma Stand Up Comedy, in onda su Sky. Fenomeno social, su TikTok conta quasi 200 mila follower e 2,5 milioni di Mi piace.

Il libro. “La Luna da sotto il mare”



Il libro è la storia di Nathan Kiboba M’bang-a-ngo, del suo viaggio dalla Repubblica Democratica del Congo all’Italia. Un racconto di migrazione, commovente e divertente al tempo stesso; la storia di come una vita può cambiare da un giorno all’altro. L’avventura di Nathan comincia a Kinshasa, vola fino in Libia, attraversa il Mediterraneo a bordo di un gommone, fino a toccare terra in Calabria, per poi risalire la penisola a bordo di un autobus, e poi di nuovo per le strade della Lombardia, in sella a una bici.

Sullo sfondo, mai dimenticata, la grande passione per la comicità e la stand up comedy. La luna da sotto il mare, infatti, è anche il racconto di un sogno che si trasforma in realtà. Sulla pagina come sul palco, Nathan Kiboba riesce a farci ridere anche tra le cose più dure e dolorose, restituendoci una brillante testimonianza e un punto di vista prezioso, pieno di speranza.