Narrazioni riparte con la Perugia di Mario Valentini

Il 2023 di Castiglione del Lago comincia subito con il primo appuntamento di “Narrazioni: storie, racconti, scritture”, il format culturale lanciato dal Comune di Castiglione del Lago nel 2021 in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale.

Sabato 14 gennaio alle 17, nella Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna, Mario Valentini, sindaco di Perugia dal 1990 al 1995, presenta il libro “L’anima libera e fiera di Perugia” edito da Volumnia Editrice. Ne "L'anima libera e fiera di Perugia" Valentini ripercorre i momenti storici fondamentali dello splendore, della sottomissione e del riscatto di Perugia e ne descrive la potenza della Città in epoca etrusca e poi in quella del Libero Comune quando, nel 1200, Perugia fu palestra di democrazia che ne determinò il periodo di massimo sviluppo. In quel tempo, grazie all'alleanza tra la borghesia e il popolo, vennero realizzate opere mirabili che parlavano e ancora oggi parlano al mondo. Seguì la crisi, con le lotte fratricide che partorirono i capitani di ventura e le signorie e, infine, il tempo della sottomissione definitiva di Perugia al volere e al regime del “papa re” che durò per oltre tre secoli, dalla guerra del sale fino al 1860. Il lettore conoscerà la lunga epoca dolorosa e difficile del riscatto che si snodò, in tappe significative, tra la fine del '700 e la metà dell'800.