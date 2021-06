Narnia Festival, da 24 Giugno musica, danza, arte e cultura con ospiti di fama mondiale

Ritornano le arti nella città di Narni con musica, danza, teatro e anche mostre e percorsi d’arte, attività culturali e corsi per giovani talenti. Sono gli elementi del ‘Narnia Festival 2021’, decima edizione dell’importante kermesse che dal 2012 si svolge ogni anno il centro storico di Narni con un ampio cartellone di concerti, balletti, spettacoli teatrali, performance, esposizioni ed eventi, con la presenza anche di artisti e docenti di fama mondiale.

Una serie di prestigiose anteprime dedicate all’arte vocale e all’opera apriranno questa edizione del Festival, che si svolgeranno a Narni e anche in altre città, e sarà accompagnato da un campus di alto perfezionamento artistico con partecipanti dall’Italia e dall’estero.

Il programma dettagliato sarà annunciato martedì prossimo 22 giugno (ore 12) nel corso di una conferenza stampa che verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook @NarniaFestival. Vi parteciperanno, tra gli altri, Francesco De Rebotti, sindaco di Narni, la pianista Cristiana Pegoraro, direttore artistico del festival, il maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale della manifestazione, e anche alcuni vip del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.

“Lanciamo questa decima edizione del Narnia Festival – ha dichiarato il maestro Cristiana Pegoraro – a conclusione di oltre un anno di difficoltà delle attività artistiche e culturali a causa della pandemia: sarà il nostro modo per ripartire più forti e più uniti di prima!. Con i tanti artisti che parteciperanno alla manifestazione, provenienti dall’Italia e da molti Paesi del mondo, condividiamo la grande voglia di tornare a fare musica e di vivere l’arte e lo spettacolo all’interno di teatri storici e di chiese bellissime, ma anche nei suggestivi scorci medievali che la città di Narni ogni anno offre al nostro pubblico”.

I momenti del Festival

Tre saranno i momenti che caratterizzeranno il prossimo festival. Innanzitutto, il “Narnia Festival Opera – Anteprime”, una serie di spettacoli dedicati alla grande opera che precederanno l’apertura ufficiale della kermesse, a partire dal concerto per pianoforte “Musica sotto le stelle” che si svolgerà il 24 giugno a Roma. Nell’ambito di queste anteprime, è anche prevista la nuova opera contemporanea “Pietà”, scritta dal compositore americano Jake Landau e presentata in prima europea.

Il secondo momento riguarderà il “Campus internazionale di alto perfezionamento” per circa 200 giovani talenti italiani e di molti Paesi del mondo, che dal 30 giugno frequenteranno una serie di corsi, masterclass e workshop di altissimo livello di musica, canto, danza, coreografia e recitazione, tenuti da docenti di scuole molto note sia in Italia che all’estero, come la newyorkese The Juilliard School.

Il terzo momento, ma anche il più importante e atteso, sarà proprio il “Narnia Festival 2021”, che verrà inaugurato il 20 luglio con il concerto “Destinazione… America!” nell’Auditorium Bortolotti del Complesso San Domenico di Narni.

Il programma del festival, che si concluderà l’1 agosto, prevede una quarantina tra concerti, spettacoli, premi, mostre e eventi culturali. Organizzata dalla Narnia Arts Academy, la manifestazione è patrocinata da Comune di Narni, Comune di Terni, Provincia di Terni e Regione Umbria, e realizzata con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal prof. avv. Emmanuele F. M. Emanuele, e della Fondazione CARIT. Per informazioni o prenotazioni, visitare il sito www.narniafestival.com.