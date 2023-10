Monte Santa Maria Tiberina, il museo di Palazzo Bourbon fa il pieno

Più di 1000 visitatori durante i tre mesi di apertura del Palazzo Museo Bourbon del Monte: questi i dati registrati dall'Infopoint gestito dalla Pro loco di Monte Santa Maria Tiberina.

I numeri parlano da soli e confermano il trend positivo del turismo nel borgo. Complici gli eventi estivi e le due mostre allestite nelle sale del Castello, "Eros in Canto" di Bernardo Lanzetti e "Containers" di Mario Panconi, la stagione museale per Monte Santa Maria Tiberina si conclude con il segno positivo.

Per il periodo autunnale e invernale il Palazzo Museo sarà visitabile solo su prenotazione e per gruppi di persone.

Un risultato particolarmente apprezzato dall’amministrazione comunale, da tempo impegnata nel creare un centro culturale d'eccellenza all’interno del Palazzo Museo Bourbon: "I numeri – commenta con soddisfazione il vicesindaco Michele Simoni, con delega al turismo - dimostrano quanto potenziale possa esserci nelle realtà come quelle di Monte Santa Maria Tiberina in tema di turismo. Il nostro obiettivo è consolidare e crescere, anche attraverso nuove forme di gestione, soprattutto con riguardo al Palazzo Museo Bourbon del Monte".