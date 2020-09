"Movimenti ristretti", ovvero la narrazione della vita al tempo del Covid19: è il prossimo tema di Foligno Libri 2020

La vita in quarantena, sarà questo l'argomento centrale di Foligno Libri 2020, che porta il significativo titolo di "Movimenti Ristretti".

Accademici, scrittori, giornalisti e artisti animeranno la manifestazione culturale che si muoverà nel campo delle autobiografie/autofictions, dei negazionismi virali, reportage di inchiesta, e sonorità in quarantena.

Tra gli ospiti più attesi anche Sigfrido Ranucci, autore e conduttore Report - Rai 3. Tra gli altri, Massimo Canevacci (antropologo), Elena Tioli (realizzatrice del docu-film sulla Xylella in Puglia), Daniele Manusia (ideatore del Blog di Sky Sport Ultimo Uomo) e i professori Fabrizio Scrivano (saggista di cultura letteraria) ed Enrico Terrinoni (grande esperto di letteratura irlandese e traduttore di James Joyce).

A partire da marzo 2020 l’Italia ha visto l’arrivo di un ospite inatteso: il Covid19. Le risposte politiche e lo stato di emergenza atti a “tamponare” il progressivo diffondersi del virus – tutt’oggi al centro del dibattito politico – hanno avuto un notevole impatto sulla vita sociale e psicologica delle persone. Tutto ciò si è riflesso anche sui modi di narrare il mondo e di tradursi ad esso, in un momento di confinamento improvviso e inaspettato.

Cosa lascerà il Covid19 e l’esperienza di isolamento e distanziamento forzato? Come evolverà la narrazione, il racconto di noi stessi e del mondo? E come sta cambiando il rapporto dell’uomo coi suoi simili e con la natura?

Gli appuntamenti del Festival “Movimenti Ristretti” di Foligno Libri 2020, organizzato da Associazione Culturale Ikaria e Multiverso Foligno Coworking, in collaborazione con Spazio Zut!, Circolo Arci Subasio e Caritas Diocesana di Foligno, saranno interamente gratuiti e aperti a tutti, previa prenotazione per garantire il rispetto delle normative anticontagio. Prossimamente l’annuncio del programma ufficiale con ospiti e incontri.