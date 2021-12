INVIATO CITTADINO Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, dal 2 gennaio… a tutta cultura

Ancora due giorni senza il Manu, poi dal 2 gennaio… a tutta cultura. Aperto anche di domenica.

Una breve chiusura per emergenza pandemica, poi una serie di iniziative di grande interesse. Una buona occasione per andarci coi ragazzi ancora in vacanza.

A far capo dal 2 gennaio (ore 16:30), appassionante visita guidata alla Mostra “Tutte le Virtù degli Amuleti. Amuleti Antichi e Contemporanei a confronto”, a cura del Direttore, Maria Angela Turchetti. Una sezione – questa degli amuleti Bellucci – unica e preziosa.

Per la Befana (6 gennaio, ore 16:30) si propone - a cura di Giorgio Rocca - la romanizzazione dell’Umbria, declinata attraverso le testimonianze archeologiche conservate al Manu.

Il 7 gennaio (ore 17:30) prosegue l’omaggio a Umberto Calzoni (di cui si è celebrato i 120.mo anniversario dalla nascita, 1881) ricordandone gli scavi a Cetona, a cura di Silvia Casciarri.

Per fare il botto (8 gennaio, ore 17:00) con l’inaugurazione della nuova vetrina che propone la Collezione Dionigi, a cura di Tiziana Caponi e Valentina Leonelli.

Oltre a Giovanna Dionigi, garantiscono la presenza Guido Barbieri, Comandante Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio dell’Umbria, e il direttore del Manu Maria Angela Turchetti.

Il tutto nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dalle contingenze.