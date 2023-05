Malanotte e la maledizione della Pantafa: doppio appuntamento tra cinema e graphic novel allo Zenith

Doppio appuntamento, tra cinema e graphic novel, lunedì 29 maggio al Cinema Zenith di Perugia, in un viaggio tra le pagine scritte (e disegnate) e la loro traduzione sul grande schermo. Prende così il via la rassegna dei Lunedì della Fandango, promossa dal cinema di via Bonfigli in collaborazione con la casa di produzione e distribuzione (e la sua galassia editoriale) e con la partecipazione della libreria e spazio culturale e sociale Popup, per l'occasione in trasferta dalla propria sede di piazza Birago.

Si parte alle 19.30, nell'area esterna dello Zenith, con la presentazione della graphic novel Malanotte – La Maledizione della Pantafa (coconino press), di Marco Taddei e La Came (Laura Camelli), in collaborazione con il collettivo artistico Becoming X, di cui saranno presenti il coordinatore Daniele Pampanelli e Marco Leombruni, in dialogo “disegnato” con gli autori del libro.

Un lavoro – il volume di Taddei e La Came – che si inserisce in un progetto crossmediale con Pantafa, il primo film horror prodotto da Fandango. Malanotte è una raffinata e inquietante favola gotica, scritta da uno dei migliori sceneggiatori italiani e disegnato splendidamente da una delle autrici più promettenti della sua generazione, ed è lo stesso paese in cui è ambientato il film che vede come protagonista Kasia Smutniak e i costumi del premio Oscar Gabriella Pescucci.

Alle 21, infatti, ci si sposta in sala, per l'incontro con il regista Emanuele Scaringi (già autore della trasposizione cinematografica di La Profezia dell’armadillo, dall’omonima graphic novel di Zerocalcare) – intervistato dal critico cinematografico e storico Andrea Fioravanti – che introdurrà la proiezione del film Pantafa.