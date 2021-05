Maggio, mese del Libro: il programma di incontri nel Comune di Marsciano

Incentrati su temi per l'infanzia, su Dante, sul cinema e sul fumetto, gli incontri si svolgeranno all'aperto e nel rispetto delle norme anti-Covid. Oltre 600 nuovi volumi hanno arricchito di recente la Biblioteca Comunale

Anche se la pandemia non è ancora del tutto alle spalle, il Comune di Marsciano vuole comunque celebrare il Mese dei Libri, quello di Maggio. Ecco allora che verranno proposti quattro incontri in cui protagonisti saranno la letteratura per bambini, Dante Alighieri, il cinema e i fumetti, oltre al patrimonio librario della biblioteca comunale Luigi Salvatorelli. Proprio quest'ultimo di recente è stato arricchito con l’acquisto di oltre 600 libri grazie ad un fondo messo a disposizione dal Ministero della Cultura.

“Finalmente torniamo a fare iniziative in presenza – commenta il vicesindaco Andrea Pilati – anche se con tutte le limitazioni legate ai protocolli anti covid-19. Ed è significativo che i primi appuntamenti siano dedicati al mondo dei libri e al valore che la lettura riveste nella formazione continua di una persona. L’arricchimento del patrimonio librario della biblioteca comunale, che sarà illustrato anche nel corso di questi quattro appuntamenti, speriamo possa essere da stimolo per avvicinare più persone alla lettura, a partire proprio da bambini e ragazzi, e alla fruizione delle iniziative culturali promosse”.

Il primo appuntamento, in programma venerdì 7 maggio alle ore 18.30, si svolgerà presso il giardino sensoriale, mentre per gli altri tre incontri, programmati nei successivi venerdì, la location è piazzetta San Giovanni.

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle misure anti covid-19. Per partecipare è quindi necessario prenotarsi contattando i seguenti recapiti: 0758742906 – biblioteca@comune.marsciano.pg.it.

Il programma degli incontri

Venerdì 7 maggio, ore 18.30 - Giardino sensoriale

In collaborazione con la Fondazione Comunità Marscianese verranno presentati i due libri per bambini “Cielo di fragole e caramelle alle stelle” di Maria Letizia Certati e “I perfezionatori” di Loredana Frescura. A moderare la presentazione sarà Fabiola Gravina.

La prenotazione per questo evento può essere fatta anche contattando il 3511477709.

Venerdì 14 maggio, ore 18.30 – Piazzetta San Giovanni

Claudio Massimo Paternò, attore e regista, mette in scena uno spettacolo per i più piccoli sulla figura di Dante Alighieri.

Venerdì 21 maggio, ore 18.30 – Piazzetta San Giovanni

Angelo Moretti e Mattia Ruspolini accompagneranno il pubblico in un viaggio nel mondo letterario del cinema.

Venerdì 28 maggio, ore 18.30 – Piazzetta San Giovanni

Michele e Marco Leombruni parleranno dell’arte del fumetto e presenteranno la sezione libraria che ai fumetti è dedicata presso la biblioteca comunale.