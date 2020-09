Luoghi Invisibili, presentata l'edizione 2020 a norma anti-Covid

Luoghi Invisibili fa il suo ritorno a Perugia nei primi due fine settimana di ottobre (dal 2 al 4 e dal 9 all’11) per aprire al pubblico chiese e musei, palazzi di grande pregio artistico e altri siti storici normalmente chiusi e inaccessibili. L'emergenza Covid ha imposto un programma più contenuto, ma anche quest’anno non mancheranno le iniziative per svelare gli “aspetti invisibili” di un patrimonio che a nostra insaputa costantemente ci circonda. Tutte le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, con prenotazione obbligatoria e un numero limitato di partecipanti.

Il programma 2020 è stato presentato il 22 settembre nelle Loggia dei Lanari a Perugia, luogo simbolo della invisibilità, sede di antiche carceri in cui fu imprigionato per un anno anche San Francesco di Assisi, e che introduce la novità di questa edizione. “Il pezzo forte di questa edizione infatti - ha spiegato Mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca e presidente dell’Associazione Luoghi Invisibili Perugia - è proprio la visita all’ex carcere maschile di piazza Partigiani, luogo invisibile per eccellenza alla società civile, perché chiuso da tanti anni e perché pochi hanno avuto la fortuna o la sfortuna di vederlo. Una visita significativa perché consente anche di riflettere sul rapporto tra carcere e cittadinanza nell’ottica di diminuire questa invisibilità. E’ importante continuare ad attingere a quel patrimonio di valori che l’arte e la cultura ci trasmettono – ha aggiunto il presule – soprattutto in questo momento in cui il Covid ha allentato le relazioni e i legami di solidarietà”.

Numero limitato e obbligo di prenotazione telefonica con registrazione di nome e telefono per il tracciamento dei contatti saranno indispensabili nell'edizione di quest'anno per le norme anti Covid. La prenotazione verrà considerata valida solo al ricevimento del messaggio che confermerà l’avvenuta iscrizione. Insieme alla risposta di conferma sarà inviato anche il modulo con il autodichiarazione da compilare e consegnare prima dello svolgimento della stessa visita, con il quale il partecipante dichiara di aver letto e compreso il regolamento per la sicurezza, consultabile anche dal sito web e dai canali social dell’associazione. Le visite devono essere prenotate chiamando il numero 3478974403 (tutti i giorni ore 9-12 e 14-18), per gli eventi del POST dedicati ai bambini chiamare lo 0755736501 (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 15-17).

Il programma 2020

Venerdì 2 ottobre

Ore 10.00

Visita Guidata. “Visita col Padrone di casa”. Palazzo Brutti e la Loggia dell’Arco Etrusco insieme agli archeologi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Appuntamento in Piazza della Sinagoga.

Visita gratuita. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Ore 18.30

Inaugurazione Nuovo spazio immersivo presso il POST con multi proiezione a 360° di “Oro blu – Viaggio immersivo tra suoni e immagini d’acqua”. In collaborazione con DigiPASS Perugia

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 075/5736501 (dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì).

Sabato 3 ottobre

Ore 10.00

Visita Guidata. Il Perugino e i suoi Allievi. Itinerari sulle tracce dell’arte rinascimentale a Perugia. Appuntamento presso S. Francesco al Prato.

Costo 5,00 euro. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Ore 15.30 - 19.30

Mostra divulgativa “Volatili in Piazza del Melo” con esposizione di canarini e voliera didattica accessibile. In collaborazione con l’Associazione Ornitologica Perugina con il supporto del Raggruppamento Regionale Marche-Umbria della F.O.I. – Federazione Ornicoltori Italiani Onlus. Evento gratuito

Ore 18.00

Visita Guidata. Indovina che si mangia stasera? Percorso storico sul cibo tradizionale in Umbria. Appuntamento in piazza Giordano Bruno.

Costo 5,00 euro. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Domenica 4 ottobre

Ore 10.30

Eventi in Città. Pelosissima. Passeggiata con i nostri amici a 4 zampe a cura dell’Associazione Amico Peloso.

Ore 15.30 - 19.30

Mostra divulgativa “Volatili in Piazza del Melo” con esposizione di canarini e voliera didattica accessibile. In collaborazione con l’Associazione Ornitologica Perugina con il supporto del Raggruppamento Regionale Marche-Umbria della F.O.I. – Federazione Ornicoltori Italiani – Onlus. Evento gratuito

Ore 18.00

Visita Guidata. Panorami e scorci cittadini. Racconti perugini di una città vista dall’alto. Appuntamento sotto le Logge di Braccio.

Costo 5,00 euro. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Venerdì 9 ottobre

Ore 9.00 – 10.30 -12.00

Visita Guidata. L’ex carcere maschile di Perugia.

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Ore 9.00 – 13.00

Trekking geo-naturalistico urbano digitale - Scoperte scientifiche in città dall’Arco etrusco al Cassero di Porta S. Angelo. Per le scuole secondarie di I e II grado. In collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Geologia e DigiPASS Perugia. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria.

Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria al numero 075/5736501 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì).

Ore 10.00

Visita Guidata. “Visita col Padrone di casa”. Palazzo Brutti e la Loggia dell’Arco Etrusco insieme agli archeologi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria.

Appuntamento in Piazza della Sinagoga.

Visita gratuita. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Ore 15.00

Visita Guidata. “Visita col Padrone di casa”. Palazzo Gallenga sede dell’Università degli Stranieri di Perugia. Appuntamento in Piazza Braccio Fortebraccio.

Visita gratuita. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Ore 15.30

Visita Guidata. “Visita col Padrone di casa”. Palazzo della Penna in compagnia dell’Assessore Varasano. Appuntamento Via Podiani.

Visita gratuita. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Ore 17.00

Visita Guidata. Visite con il padrone di casa”. La Galleria Nazionale dell’Umbria in compagnia del Direttore Marco Pierini. Appuntamento presso la biglietteria della Galleria, Palazzo dei Priori.

Visita gratuita. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Sabato 10 ottobre

Ore 09.30

Eventi in Città. Una pedalata alla scoperta della città. Appuntamento presso i giardini Carducci.

È previsto un costo di partecipazione. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Ore 10.00

Visita Guidata. Il Perugino e i suoi Allievi. Itinerari sulle tracce dell’arte rinascimentale a Perugia. Appuntamento presso S. Francesco al Prato.

Costo 5,00 euro. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Ore 11.00

Visita Guidata. “Visita col padrone di casa”. Il complesso di San Pietro. Appuntamento presso l’ingresso al complesso benedettino in Borgo XX Giugno.

Visita gratuita. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Ore 11.30

Visita Guidata. “Visita col Padrone di Casa”. Le sale del Comune di Perugia a Palazzo dei Priori. Appuntamento presso l’ingresso di Palazzo dei Priori, Corso Vannucci.

Visita gratuita. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Ore 16.30 – 18.00

Attività per i più piccoli. I laboratori della Bottega di Raffaello. dalla sinopia allo spolvero

Attraverso la pratica diretta scopriamo le diverse tecniche utilizzate dai pittori nel trasporto del disegno preparatorio su diverse tipologie di supporti. Con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Per bambini dai 6 agli 11 anni. Appuntamento presso il POST.

Costo 3,00 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria al numero 075/5736501 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì).

Ore 18.00

Visita Guidata. Indovina che si mangia stasera? Percorso storico sul cibo tradizionale in Umbria. Appuntamento in piazza Giordano Bruno.

Costo 5,00 euro. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Domenica 11 ottobre

Ore 10.00

Visita Guidata. Le necropoli suburbane etrusche. La Tomba etrusca dello Sperandio.

Appuntamento in via del Tempio.

Costo 7,00 euro. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Ore 10.30 – 12.00

Attività per Famiglie. Caccia al tesoro di geo-naturalistica urbana digitale per le vie della città

In collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia – dipartimento di Fisica e Geologia - e DigiPASS Perugia (info su www.perugiapost.it). Per famiglie.

Evento gratuito con contributo di 3,00 € a partecipante per la colazione. Prenotazione obbligatoria al numero 075/5736501 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì).

Ore 16.30 -18.00

Attività per i più piccoli. I laboratori della Bottega di Raffaello. I colori di Raffaello

Un viaggio alla scoperta dei colori utilizzati dal pittore urbinate a partire dalla natura dei pigmenti per approdare alla scelta dei leganti. Per bambini dai 6 agli 11 anni. Appuntamento presso il POST.

Costo 3,00 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria al numero 075/5736501 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì).

Ore 18.00

Visita Guidata. Panorami e scorci cittadini. Racconti perugini di una città vista dall’alto.

Appuntamento sotto le Logge di Braccio.

Costo 5,00 euro. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)

Eventi ancora da calendarizzare:

Visita Guidata. “Visita col Padrone di casa”. Il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria in compagnia della direttrice Maria Angela Turchetti. Appuntamento in Piazza Giordano Bruno. Prenotazione obbligatoria al 3478974403 (tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18)