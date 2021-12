Luoghi Invisibili 2021, al via l'edizione dedicata all'Università per Stranieri di Perugia nell'anno del centenario

Ancora un appuntamento per "Luoghi Invisibili. La Perugia che si scopre" per il 2021, che ha visto una seconda edizione della manifestazione dedicata alla città universitaria e in particolare all'Università per Stranieri di Perugia, a 100 anni dalla sua fondazione.

Dal 9 al 12 dicembre prossimi, infatti, sono in programma aperture straordinarie e visite guidate che ci consentiranno di scoprire non soltanto il patrimonio artistico e storico-architettonico dell'imponente sede universitaria di Palazzo Gallenga Stuart, ma anche il quartiere multiculturale che la ospita, insieme alla sua cosmopolita comunità studentesca. Agli universitari stranieri e italiani sono infatti dedicati aperitivi e serate musicali in locali di riferimento del centro storico, cui si aggiungono un concerto jazz di brani natalizi, una cena di beneficenza a favore della Comunità di S. Egidio di Perugia, incontri sportivi e passeggiate alla scoperta della città universitaria.

Il programma

Nel primo dei quattro giorni firmati Luoghi invisibili, Palazzo Gallenga ospiterà anche la presentazione della guida “La via Lauretana. Da Cortona e Assisi a Loreto” scritto da Mons. Paolo Giulietti, attuale Vescovo di Lucca e presidente dell’Associazione Luoghi Invisibili, insieme a Chiara Serenelli. La scelta della location non è certamente casuale, se si considera che la sede dell’Università per Stranieri si affaccia sull’Arco Etrusco e sorge su piazza Braccio Fortebraccio (già Piazza Grimana), nel punto in cui da sempre si incontrano le principali direttrici viarie (Nord-Sud ed Est-Ovest) della città. Le visite guidate a palazzo Gallenga ripercorreranno la storia delle famiglie che lo hanno abitato e i relativi luoghi di riferimento: dalle splendide sale di rappresentanza della famiglia Antinori alle stanze private dei Gallenga Stuart, dalla biblioteca fatta costruire da Mery (Stuart) al salotto di disimpegno della sala-teatro in cui recitò Goldoni, fino allo studio privato del Conte Romeo Gallenga e molto altro. Le passeggiate nel borgo che ospita la prestigiosa sede universitaria ci porteranno alla scoperta di luoghi, tradizioni e racconti che narreranno delle trasformazioni avvenute all’interno del centro storico perugino nel corso della sua straordinaria storia millenaria.

GIOVED? 9 DICEMBRE

Ore 09.00/Ore 11.30 - Palazzo Gallenga Stuart e l’Università degli Stranieri di Perugia

Visite guidate di Palazzo Gallenga Stuart riservate agli alunni delle scuole cittadine

Prenotazione telefonica (324 8051936) e Green Pass obbligatori.

Ore 18.00 - Palazzo Gallenga Stuart, Aula XI

Presentazione della guida “La via Lauretana. Da Cortona e Assisi a Loreto”, di Mons. Paolo Giulietti e Chiara Serenelli

Intervengono: S.E.R. Card. Gualtiero Bassetti (Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve), Antonella Tiranti (Regione Umbria), Paolo Caucci Von Saucken (Centro Studi Compostellani), gli autori e alcuni pellegrini.

Prenotazione telefonica (324 8051936) e Green Pass obbligatori.

Ore 20.00 - “Natale Insieme” al Ristorante La Rosetta

Cena di beneficenza per le attività della Comunità di S. Egidio di Perugia

Prenotazione telefonica (Frida 34722100172, Elena 3475701480) e Green Pass obbligatori.

Ore 22.00 - "Jueves Universitario" al Caffè Morlacchi

Festa degli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia, Dj Andrea Vitali e Menny

Prenotazione telefonica (324 8051936) e Green Pass obbligatori.

VENERD? 10 DICEMBRE

Ore 11.30/Ore 15.00 /Ore 17.00 - Palazzo Gallenga Stuart e l’Università degli Stranieri di Perugia

Visite guidate di Palazzo Gallenga Stuart.

Appuntamento presso la sede universitaria in piazza Braccio Fortebraccio.

Prenotazione telefonica (324 8051936) e Green Pass obbligatori.

Ore 18.00 - Aperitivo degli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia al Caffè Morlacchi

DJ set con Andrea Vitali e Menny.

Green Pass obbligatorio.

SABATO 11 DICEMBRE

Ore 15.00 / Ore 17.00 – Palazzo Gallenga Stuart e l’Università degli Stranieri di Perugia

Visite guidate di Palazzo Gallenga Stuart.

Appuntamento presso la sede universitaria in piazza Braccio Fortebraccio.

Prenotazione telefonica (324 8051936) e Green Pass obbligatori.

Ore 16.30 - L’Università degli Stranieri di Perugia e la sua città.

Passeggiata per riscoprire il borgo che ospita la sede universitaria.

Appuntamento in Piazza Braccio Fortebraccio, costo 10 euro.

Prenotazione telefonica (324 8051936) e Green Pass obbligatori.

DOMENICA 12 DICEMBRE

Ore 11.00–13.00 – “Basket in piazza” in Piazza Grimana

In collaborazione con il settore giovanile Pallacanestro Perugia e Grimana All Star Game.

Prenotazione telefonica (324 8051936) e Green Pass obbligatori.

Ore 10.30–13.00 – Perugia in Movimento

Visita guidata al borgo e lezione di corpo libero con personal trainer.

Appuntamento in Piazza Grimana, costo 15 euro.

Prenotazione telefonica (345 4353185) e Green Pass obbligatori.

Ore 15.00 / Ore 17.00 – Palazzo Gallenga Stuart e l’Università degli Stranieri di Perugia

Visite guidate di Palazzo Gallenga Stuart.

Appuntamento presso la sede universitaria in piazza Braccio Fortebraccio.

Prenotazione telefonica (324 8051936) e Green Pass obbligatori.

Ore 16.30 - L’Università degli Stranieri di Perugia e la sua città

Passeggiata per riscoprire il borgo che ospita la sede universitaria.

Appuntamento in Piazza Braccio Fortebraccio, costo 10 euro.

Prenotazione telefonica (324 8051936) e Green Pass obbligatori.

Ore 18.00 – Palazzo Gallenga, Stuart Aula Magna

Presentazione album "In a Mellotone Christmas" prodotto da "Mellotone Studio" Perugia.

Una raccolta di brani inediti e tradizionali del Natale interpretati da: Marco Evangelista (pianoforte e flicorno), Barbara Baldaccini (voce), Miriam Mazzotta (voce), Mike Warren (chitarra e voce), James Ritchie (chitarra e voce), Jason Johnson (voce e armonica), Yuri Alviggi (batteria), Hernan Meza (basso). Prenotazione telefonica (324 8051936) e Green Pass obbligatori.