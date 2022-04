LETTI PER VOI "Il re ha parlato", di Francesco Calzoni. Un piccolo-grande libro sul tema del bullismo

“Il re ha parlato” (Robin Edizioni), di Francesco Calzoni, scrittore perugino. Un piccolo-grande libro sul tema del bullismo.

Un argomento di grande attualità, trattato con leggerezza e profondità. Soprattutto con una narrazione veloce che si dipana in una settantina di pagine, il che giova all’immediatezza ed efficacia del messaggio. E in un contesto, come quello scolastico, ideale per il prodursi di tali comportamenti.

Nessuno, come ragazzi e adolescenti, è capace di grandi generosità e di altrettanto grandi cattiverie. Forse perché scaricare sugli altri ansie e timori costituisce un facile scudo per tutelarsi dalle proprie insicurezze.

Il protagonista è Lorenzo, un ragazzo “affetto” dall’ansia di un ordine maniacale, attraversato da un senso di rabbia e insoddisfazione. Dice tra sé: “Vorrei dimostrare al mondo che io sono il Re, non quel ritardato che dicono gli altri, che i voti a scuola lo dimostrano, vorrei gridare che ho tanto da offrire”. Aggiunge, con amarezza “Ma so che già domani, non appena varcata la soglia dell’aula, tutta questa voglia sparirà. Ci sarà il mio banchetto singolo ad aspettarmi, isola di conforto, a suo modo”.

Poi c’è una Lei, straniera, italiana, nera e rom, come il “negro ebreo comunista” di Guccini.

Nasce un’imprevedibile solidarietà, un sostenersi a vicenda, una complicità… che non è amore.

E un finale di grande drammaticità. Con una pistola puntata… verso chi?

Un libro breve e succoso. Da consigliare a tutti.