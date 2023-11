"Il Re degli Ultimi", il ritratto di Diego Armando Maradona diventa un audiolibro a puntate

"Il Re degli ultimi" diventa un audiolibro a puntate. Il libro di Enzo Beretta, dedicato a Diego Armando Maradona, il campionissimo amato in tutto il mondo, più umano di quanto la classe unica lo facesse avvicinare al divino.

"Aveva in mente una missione precisa: rendere felici gli ultimi, vincere per tutti quelli che di solito perdono - scrive Enzo Beretta presentando il suo lavoro - 1984 - 1991. I sette anni di Diego Armando Maradona a Napoli sono il meglio della sua vita. Re e popolo, insieme. Praticamente la stessa cosa. Arriva in una squadra che sta per retrocedere e l’accompagna alla gloria, vincitore dove non si era vinto mai. La vera magìa, qui, è far sognare tutti: il destino di milioni di persone dipende da un suo dribbling, da una sua giocata, da un suo gol. Nella vita va tutto male? Beh, in compenso il Napoli è primo in classifica. Un miracolo. E infatti all’ombra del Vesuvio lo pregano più di San Gennaro. Gridano il suo nome, lo inseguono, tutti che lo toccano, lo baciano. L’affetto è incontenibile: vorrebbero quasi rapirlo. Maradona è confusione e Napoli è la città perfetta per il suo genio primitivo".

"Maradona è stato un capolavoro e dentro un capolavoro ognuno ci trova quello che vuole - aggiunge ancora - In questo mio viaggio che ho percorso nei vicoli di Napoli, tra i profumi di street food e la gente che ancora - giustamente - vive nel suo mito, cercavo il bello di Diego, le pagine colorate, storie e aneddoti da raccontare ai milioni di bambini che amano questo sport di cui Maradona è stato l’emblema più alto. Durante questo cammino ho respirato l’odore buono dell’erba bagnata: verdissima: ecco, se il calcio ha un profumo è questo.

Ma, andando avanti, mi sono accorto che più dell’atleta a me interessava l’uomo: mi sono messo alla ricerca delle persone che erano con lui in quegli anni e ho chiesto a tutti loro di raccontarmi Diego, prima ancora di Maradona. Sono arrivato fino in Argentina. La notizia della sua morte mi aveva sconvolto. Ma più andavo avanti in questo mio cammino e più compariva limpido nella mia mente il sorriso generoso di Diego, con i suoi occhi neri, felici, i riccioli sulle spalle e il suo miglior amico - il pallone - sotto al braccio".

Le prime tre puntate sono disponibili su Spotify e sulle più importanti piattaforme di streaming, con la voce narrante dello stesso autore e il sound design affidato a Riccardo Luchini, in arte Ricky L.