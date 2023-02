Libri, c'è un po' di Umbria al Premio Strega. La Bertoni editore per il terzo anno in lizza al prestigioso concorso

Bertoni editore, per il terzo anno consecutivo, è in lizza per il “Premio Strega” con il libro “Una vita come la tua” di Domenico Tomassetti.

"Propongo per la prima volta un romanzo al Premio, perché la lettura di Una vita come la tua di Domenico Tomassetti è stata una rivelazione. “Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto; io sono orgoglioso di quelle che ho letto”. Raramente, ma può capitare, si è orgogliosi anche di quello che scopriamo, leggendo il primo romanzo di un autore che però ha una solida esperienza nell’intrecciare le storie, maturata nella scrittura per il cinema. In una Roma complice e perduta, un avvocato, che ha perso la memoria di una porzione della sua vita, si affida al figlio per ricercare il tempo dimenticato. Quello che scopre lo mette di fronte all’ineluttabile corruzione che contamina la vita degli adulti". Così il saggista Giulio Marcon scrive del libro nella presentazione al premio.

"Anche quest’anno è stata una grande soddisfazione ricevere questa notizia, - ha detto l’editore Jean Luc Umberto Bertoni -, per la terza volta ci troviamo con un nostro libro in lizza per questo importantissimo premio. Ringrazio Giulio Marcon che ha presentato libro e l’autore Domenico Tomassetti al quale va il mio più grande in bocca al lupo per la selezione finale".

Il libro “Una vita come la tua” è liberamente ispirato a recenti fatti di cronaca (ma con personaggi e situazioni di pura fantasia) il romanzo offre uno spaccato della professione forense vista dal suo interno e di chi, ogni faticoso giorno, cerca di sopravvivere al mondo della (in)giustizia. Ma soprattutto è il racconto del rapporto di un padre con suo figlio e di un amore reciproco forse mai perduti, ma sicuramente rinnovati dalla ricerca della propria identità e del senso perduto delle cose.