Letteratura, premio opera prima "Severino Cesari": ecco i finalisti dell'edizione 2023

Anche l’edizione 2023 del Premio letterario nazionale opera prima “Severino Cesari” ha riscosso una notevole attenzione da parte degli editori italiani.

Alla scadenza dei termini del bando pubblico della Regione Umbria, fissato per il 21 aprile, dopo una prima selezione sono stati scelti 13 titoli che verranno ora valutati dalla giuria composta da Daria Bignardi, Giovanni Dozzini, Giancarlo De Cataldo, Luca Gatti, Antonella Lattanzi, Gabriella Mecucci, Francesca Montesperelli, Giacomo Papi, Michele Rossi, Simona Vinci (presidente).

“Tra le 32 opere d’esordio di narrativa italiana, quindi romanzo o raccolta di racconti, segnalati dagli editori italiani, dall’Associazione culturale Severino Cesari, da librerie italiane e da alcune biblioteche umbre – ha spiegato l’assessore alla Cultura della Regione Umbria, Paola Agabiti - sono stati preselezionati 13 libri e tra questi saranno individuati i titoli della terzina vincente, a cui verranno assegnati i premi”.

L’assessore ha quindi ricordato che “il prestigioso Premio letterario è un concorso annuale che nasce nel 2018 e si svolge ogni anno a Perugia, nell’ambito della manifestazione UmbriaLibri, per premiare un’opera di esordio letterario e che nelle scorse edizioni sono stati premiati autori che si sono poi ulteriormente affermati sulla scena letteraria italiana. Tra questi, Daniele Mencarelli, Fabio Bacà, Jonathan Bazzi”.

“Attraverso questo appuntamento annuale – ha aggiunto – teniamo vivo l’insegnamento e il messaggio di una figura di grandissimo spessore culturale, un letterato nato in Umbria che ha lasciato un segno nel mondo dell'editoria italiana curando in particolare la collana di Einaudi”.

Possono partecipare al Premio le opere d’esordio scritte in lingua italiana, di qualsiasi genere narrativo, pubblicate per la prima volta in volume cartaceo nel corso dei 13 mesi precedenti la pubblicazione del bando.

Ai tre finalisti vanno premi in denaro e la cerimonia di premiazione, alla presenza della giuria e degli autori finalisti, si svolge a Perugia nell’ambito della manifestazione UmbriaLibri.

Ogni anno hanno partecipato, con le loro proposte i più grandi e importanti gruppi editoriali fino ai medi e piccoli editori indipendenti.

I titoli finalisti selezionati sono:

Uvaspina, di Monica Acito (Bompiani)

Occhi selvaggi, di Sandro Baldoni (E/O edizioni)

Il Bambino, di Massimo Cecchini (Neri Pozza)

Come d'aria, di Ada D'Adamo (Elliot Edizioni)

Tempesta, di Camilla Ghiotto (Salani)

L’amore è un atto senza importanza, di Lavinia Mannelli (66thand2nd)

Azzardo, di Alessandra Mureddu (Einaudi)

La vita incauta, di Rossella Pretto (Editoriale Scientifica)

La vita sessuale di Guglielmo Sputacchiera, di Alberto Ravasio (Quodlibet)

Il Tullio e l'eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino, di Davide Rigiani (Minimum Fax)

La malnata, di Beatrice Salvioni (Einaudi – Stile Libero)

La trama di Elena, di Francesca Sensini (Ponte alle Grazie)

Strega comanda colore, di Chiara Tagliaferri (Mondadori)