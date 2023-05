Le “Attribuzioni” di Antonio Vangone da Popup

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Giovedì 25 maggio, alle 18.30, lo scrittore campano Antonio Vangone sarà alla libreria Popup in piazza Birago, a Perugia, per presentare il suo libro di esordio Attribuzioni (pièdimosca edizioni). Dialogherà con lui Carlo Sperduti, “dirottatore” della collana Glossa della casa editrice perugina di cui Attribuzioni è la terza uscita. L'incontro è promosso in collaborazione con la libreria Mannaggia.

Finalista al Premio Raduga 2017, Vangone ha pubblicato racconti su varie riviste letterarie e alcune sue prose brevi sono state pubblicate nell’antologia di microfinzioni multiperso (pie?dimosca edizioni).