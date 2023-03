La danza e la sua storia, con "Corpi trasmutabili" di Enzo Cordasco nuovo appuntamento in bliblioteca

Nuovo appuntamento con la seconda edizione di La danza e la sua storia, ciclo di incontri promosso a Perugia dalle biblioteche comunali di Perugia e l’associazione Tra le Vie, con un attivo coinvolgimento di Centrodanza Spazio Performativo, che, dopo l’evento di inaugurazione andato in scena al Teatro Brecht lo scorso 25 febbraio con la presentazione del libro "Educando in danza", torna nella sua consueta location, la biblioteca Sandro Penna e giovedì 23 marzo alle 17.30 vedrà protagonista Enzo Cordasco con la presentazione in anteprima del suo nuovo libro "Corpi trasmutabili. La danza di oggi senza confini" (Era Nuova, 2023). Il momento sarà arricchito dall’intervento di Angela Margaritelli, esperta in Arti dello spettacolo e da alcuni video di danza. Completeranno la presentazione brevi performance a cura di Luisa Piro ed Elisabetta Ricci, che mostreranno la ricchezza della danza orientale, e di Chiara Tosti che, forte della sua esperienza internazionale, si esprimerà attraverso il linguaggio contemporaneo.