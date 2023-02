"La canapa in Umbria: ieri e oggi di una tradizione" a Sant'Anatolia di Narco con l'Isuc

La canapa ha avuto un largo utilizzo fin dall’antichità per la versatilità con cui veniva incontro a diversi bisogni. L’uso tessile, produttivo, alimentare e navale hanno portato all’ampia coltivazione di questa pianta. Nel 1938 l’Italia era la seconda produttrice al mondo per quantità e prima per qualità.

In Umbria il Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco ha conservato le memorie di questa filiera raccogliendo, studiando ed esponendo oggetti di interesse etnografico, quali strumenti legati al ciclo di lavorazione e della tessitura, nonché materiale librario e manufatti tessili, donati o recuperati in Valnerina e segnatamente nel comune di Sant’Anatolia di Narco, testimonianze visive e sonore su ogni supporto.

L’ISUC, in collaborazione con l’Associazione Eticamente, ha organizzato per il prossimo 17 febbraio 2023 un convegno che vuole portare all’attenzione della comunità umbra il passato e il futuro della canapa, in collaborazione con il Museo della Canapa e il Comune di Sant’Anatolia, con particolare riguardo al territorio regionale.

Il convegno vuole con le storie reali che saranno presentate, sottolineare l’importanza della connessione fra la storia delle comunità e il loro possibile sviluppo. Le comunità locali e i piccoli centri sono in difficoltà per i processi di globalizzazione in atto ma sono anche luoghi dove la qualità della vita è migliore che nelle grandi periferie urbane perché l’identità dei luoghi permette il permanere di reti sociali che aiutano le persone a essere riconoscibili e riconosciute. In questo ambito il mantenimento della vitalità economica dei territori è un elemento strategico che va tutelato sia attraverso le opportunità connesse al turismo, sia attraverso la creazione di opportunità di lavoro legate anche alle tradizioni, rivisitate in maniera innovativa. La canapa oggi ha utilizzi nuovi che verranno illustrati nel convegno da giovani imprenditori umbri nel settore del cibo, della cosmetica e dell’edilizia. L’iniziativa si inserisce in un ambito di incontri che l’ISUC organizza dal 2021 nell’ambito di un progetto denominato “Valorizzare il passato per costruire il futuro” che vuole approfondire i temi della storia economica nelle comunità umbre.

La buona gestione dei territori e delle comunità richiede la proficua collaborazione fra istituzioni, mondo dell’istruzione e imprenditoria. La storia della canapa è un’occasione per far incontrare una volta di più questi mondi approfondendo un tema specifico.