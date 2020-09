Spettacolo e divertimento intelligente: ritorna l'Isola di Einstein

Con un'attenzione speciale per il rispetto delle norme anti contagio, torna anche quest'anno, dal 4 al 6 Settembre, l’Isola di Einstein, il festival internazionale di spettacoli scientifici, unico in Europa, con una formula tutta rinnovata. Oltre 60 appuntamenti, 10 aree tra Castiglione del Lago e l’Isola Polvese, dimostrazioni, libri, giochi: una tre giorni in cui la scienza si fa spettacolo all’insegna del divertimento intelligente, da trascorrere immersi nello splendido scenario del Lago Trasimeno e in tutta sicurezza anti-Covid.

Il programma della tre giorni (tutti i giorni a Castiglione del Lago mentre solo il 4 settembre a Isola Polvese) prevede attività per ogni età, dimostrazioni, spettacoli, giochi, incontri con l’autore, proposti da performer, scienziati e artisti provenienti da tutta Italia, alcune gratuite e altre a pagamento ma tutte con prenotazione obbligatoria.



L'evento prenderà il via venerdì 4 settembre all’Isola Polvese, dove si rinnova anche quest’anno la collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente dell’Umbria (Arpa), che sull’isola ha creato il Centro Arpa Umbria Isola Polvese. Il programma, attivo dalle 15.00 alla sera (rientro con traghetto privato di Arpa Umbria, riservato a coloro che assisteranno allo spettacolo delle ore 20.30), prevede passeggiate a tema naturalistico, musica, teatro, giochi, incontri e presentazioni, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità ambientale.

Il programma dettagliato del venerdì 4 settembre

Isola Polvese

Si inizia dalle 15.00 con 'L'Isola che c'è' (a cura di Arpa Umbria), passeggiate in compagnia di esperti per scoprire storia e natura dell'isola.

Alle 16.00 e alle 17.00 'Navigatori' (con Alfonso Lucifredi), propone un viaggio sulle orme dei grandi navigatori ed esploratori che si avventurarono in terre nuove e misteriose, per scoprirci tutti esploratori e scienziati. Alle 16.00 e alle 18.00 'Nessuno è troppo piccolo per cambiare il mondo: Agenda 2030' (a cura di Arpa Umbria), un gioco semplice e avvincente per incoraggiare i giovani a plasmare il proprio futuro all'insegna della sostenibilità.

Alle 16.30 Sergio Rossi e Gianluca Lentini dialogano sul passato, presente e futuro del Pianeta, presentando rispettivamente i libri ‘Fa un po’ caldo. Breve storia del riscaldamento globale ai giorni nostri’ e ‘Arambì. Insieme per dare una mano alla Terra’, mentre alle 16.45 e alle 17.45 arrivano gli 'Alieni sull'isola' (a cura di Arpa Umbria).

Alle 17.45 'I dinosauri di plastica... e altre storie del clima che cambia' (a cura di Arpa Umbria), un evento di teatro, musica e immagini per conoscere i cambiamenti climatici e le estinzioni degli ultimi 500 milioni di anni.

Alle 20.30 a chiudere le attività all’Isola Polvese 'A chi esita' (a cura di Arpa Umbria), uno spettacolo teatrale che porta gli spettatori a compiere un inconsueto viaggio nel mondo della salute e della sicurezza.

Castiglione del Lago

La Rocca del Leone alle 17.00 ospita 'Quando l'Italia era terra di mammut' (con Marco Cherin dell'Università degli Studi di Perugia – Sharper Perugia, in collaborazione con Mammut Jazz Fest): fossili straordinari ci raccontano la storia, lunga milioni di anni, di un territorio ricco di creature giganti come mammut ed elefanti. Un'occasione unica per vedere zanne possenti e incredibili denti.

Alle 20.30 e alle 22.00 dal molo di Castiglione del Lago partono le Crociere astronomiche (a cura di Psiquadro, Planetario Danti e Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta): con l’astronomo e divulgatore Lorenzo Pizzuti e il cantastorie Mirko Revoyera, un viaggio nel cielo notturno a bordo di un battello per ascoltare storie di stelle, lune e pianeti.



L’Isola di Einstein è un evento realizzato da Psiquadro in collaborazione con Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Arpa Umbria, Confcooperative Umbria, con il contributo di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, Camera di Commercio di Perugia, con il patrocinio di Università degli Studi di Perugia, Provincia di Perugia, Unione dei Comuni del Trasimeno, Comune di Magione, Comune di Tuoro sul Trasimeno ed è un pre-evento di Sharper – Notte Europea dei Ricercatori. Si confermano anche per l’edizione 2020 le mediapartnership con Rai Cultura e Radiophonica.