Il Red Bull Doodle Art fa tappa a Perugia, appuntamento al Barton park

Fa tappa anche a Perugia, giovedì 23 marzo dalle 16 alle 18.30 al Barton Park, la prima fase del concorso artistico internazionale Red Bull Doodle Art, promosso dal noto brand austriaco per portare alla luce una nuova generazione di creativi digitali. L'appuntamento perugino, promosso in collaborazione con il Nid, Nuovo Istituto di Design, vedrà la partecipazione di Matteo Boila, illustratore e fumettista, diplomato Nid, e coinvolgerà gli studenti del corso triennale di Fumetto e Illustrazione del centro formativo di eccellenza del capoluogo umbro, che saranno chiamati a lasciar vagare la mente per creare – in una sorta di vera e propria performance di live drawing – scarabocchi fantasiosi (doodle, appunto) dallo spirito pop e ironico.

Il contest Red Bull Doodle Art

Le opere selezionate in questa prima fase nazionale – in giuria per l'Italia Giulio Mosca, ilbaffogram, fumettista, illustratore e content creator, Jacopo Cardillo, Jago, artista che opera nel campo della scultura, e Francesco Caporale, Fra!, illustratore – parteciperanno alle finali mondiali: i doodle di tutti i vincitori nazionali verranno esposti ad Amsterdam, dove una giuria internazionale annuncerà il vincitore assoluto.

La prima edizione di Red Bull Doodle Art si è tenuta nel 2012 e da allora la competizione è rimasta fedele al concetto di penna su carta, pur evolvendosi per includere gallerie virtuali e nuove tecnologie emergenti. Alla finale mondiale di Città del Capo nel 2014, in Sudafrica, i partecipanti hanno creato doodle su una piattaforma digitale, mentre alla finale mondiale del 2017 a San Francisco, negli Stati Uniti, hanno portato i loro doodle nel mondo della realtà virtuale. Nel 2023, tutti i candidati avranno l'opportunità di coniare il proprio doodle come NFT, non fungible token (certificato digitale non duplicabile che attesta l'originalità e la proprietà univoca di un bene).