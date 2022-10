Il racconto della regione attraverso i suoi set, le Guide di Repubblica protagoniste e Umbria Libri 2022

Sarà presentata domenica 30 ottobre, ore 17, all'aula magna del complesso monumentale di San Pietro, il volume de Le Guide di Repubblica dedicato a "Umbria e il Cinema.

A presentare il volume, in occasione di Umbria Libri 2022, il direttore de Le Guide, Giuseppe Cerasa.

“Don Matteo dopo Gubbio adesso si gira a Spoleto - scrive nella sua introduzione il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa - A Gubbio, ricorda in queste pagine Diego Abatantuono, fu girato ‘Turné’ del premio Oscar Salvatores, ad Assisi Liliana Cavani ambientò parecchie scene del suo ‘San Francesco’. Amelia vide sfilare per diversi giorni fra le proprie piazze Alberto Sordi (‘Il Marchese del Grillo’) e Nino Manfredi (il ‘Pinocchio’, di Comencini). Mentre il regista Pupi Avati aveva deciso di stabilire il suo quartier generale alla periferia di Todi, dove girò sia un film struggente seppur sfortunato come ‘La via degli angeli’ e successivamente ‘I cavalieri che fecero l’impresa’, coinvolgendo decine di maestranze del luogo per i costumi e gli armamenti. Sempre Todi è stato eletto come scenario ideale da Paolo Genovese per la sua ‘Una famiglia perfetta’. La stessa copertina scelta per questa Guida dedicata all’Umbria e al cinema appartiene alla storia della cinematografia: Roberto Benigni con un sorprendente attore orvietano, Giorgio Cantarini, nel film ‘La vita è bella’, girato a Papigno dalle parti di Terni, premio Oscar. Umbria e il cinema è questo ed altro ancora”.