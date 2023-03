Il Perugino attrae gli Stati Uniti: gli americani scoprono il Divin Pittore sul web

Cinquecento anni dopo, “Pietro Vannucci” naviga ottimamente anche nel web. Tanto che in occasione della ricorrenza dalla sua morte riesce a suscitare una grande attenzione di pubblico capace da far impennare le visite del portale dedicato alla sua figura, alla sua arte, ai luoghi che conservano le sue opere, agli eventi che celebrano la sua importante attività: www.perugino2023.org.

I numeri della piattaforma. Lo confermano i dati del “traffico” dell’ultimo bimestre (gennaio – febbraio 2023) paragonati a quelli dei due mesi precedenti: si registra, infatti, un netto incremento del numero di utenti, aumentati del 129,99%, dei quali il 129,77% hanno visitato il portale per la prima volta, per una crescita delle sessioni sul sito pari al 134,93% e delle visualizzazioni di pagina del 155,46%. Non mancano nemmeno i visitatori assidui e ricorrenti: sotto questo profilo, si registra una crescita del 2,15% di sessioni per ogni utente, con un tempo di permanenza sul sito aumentato del 12,75%. La traduzione dei testi in lingua in inglese del sito permette una facile consultazione oltre i confini della penisola, raggiungendo un vasto pubblico straniero: oltre all’utenza italiana, troviamo in pole position i visitatori daStati Uniti, Regno Unito e Germania, la cui presenza sul sito è aumentata rispettivamente del 143,26%, 18,97% e 109,68%. Il trend in costante crescita è confermato anche dai dati degli insights delle pagine social ufficiali del progetto Perugino2023: le interazioni su Facebook ed Instagram sono infatti aumentate di ben il 70,4%, confermando l’interesse di visitatori ed esperti attorno a questo importante anniversario. Completano la piattaforma la pagina dedicata ad alcune proposte di itinerari, che ripercorrono i luoghi rappresentativi per la vita e per la produzione per il Perugino, che insieme alle sezioni “news” ed “eventi”, in costante aggiornamento, si configurano come strumenti utili per pianificare la propria visita in Umbria.

La “Mostra Impossibile”. Fiore all’occhiello della piattaforma è la “Mostra Impossibile”, così chiamata perché sono esposte virtualmente in un unico luogo delle opere che, per loro stessa natura, sono inamovibili. Allestita digitalmente negli eleganti saloni del Palazzo della Corgna a Città della Pieve, l’esposizione, curata dal professor Francesco Federico Mancini e visitabile gratuitamente attraverso il portale. Offre una preziosa retrospettiva virtuale degli affreschi più significativi realizzati dal Perugino, prendendo le mosse dalle opere della giovinezza, ripercorrendo il periodo di massimo splendore raggiunto con le imprese alla Cappella Sistina ed al Nobile Collegio del Cambio, fino ad arrivare alle ultime opere umbre realizzate in maturità.

Un’opportunità gratuita. “Non possiamo che essere soddisfatti dell’ottimo andamento - afferma Aldo Pascucci, vice presidente di Archimede Arte - I dati confermano che la piattaforma, ed i relativi rilanci sulle pagine social, stanno funzionando molto bene e rappresentano una grande opportunità per tutti i musei che conservano le opere del Divin Pittore. In particolare, colgo l’occasione per ricordare a tutti gli Enti ed alle associazioni del territorio che uno degli scopi principali della piattaforma è quello di promuovere iniziative, eventi, attività che saranno organizzati durante tutto il 2023. A questo potranno essere aggiunte news intese a comunicare tali iniziative e banner con i relativi link per aumentarne visibilità ed efficacia. Il tutto a titolo totalmente gratuito”.

Un portale “modello”. La piattaforma, realizzata dall’azienda Archimede Arte grazie al finanziamento della Regione Umbria (bando POR FESR 2014-2020 dedicato al “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, creative e dello spettacolo), nasce come portale per promuovere i grandi eventi. Un portale promozionale in forte crescita di visite nei primi mesi del 2023 dopo il lancio e la presentazione avvenuta a Palazzo Donini, a Perugia, a settembre 2022. La prima versione di questo format è stata dedicata al pittore Pietro Vannucci, detto il Perugino, in occasione dell’importante anniversario dei cinquecento anni dalla morte, che ricorre nel 2023. Il sito, in italiano ed inglese, vanta l’adesione di 28 enti e musei da tutto il Mondo e contiene il catalogo completo delle circa 200 opere prodotte dal grande maestro umbro nel corso della sua lunga e fruttuosa carriera artistica: in pochi clic si può “varcare” virtualmente la soglia di tutti i musei, le chiese e gli enti che le ospitano, ed è possibile essere informati su tutte le iniziative che si terranno nell’anno del cinquecentenario.