Il nobile teatro di Spoleto, visite al Caio Melisso a Pasqua e Pasquetta

In occasione delle giornate di Pasqua e del Lunedì di Pasqua, l’assessorato per la valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della città e del territorio del Comune di Spoleto, in collaborazione con le cooperative l’Incontro e Sistema Museo, propone delle aperture straordinarie del teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi.

Domenica 9 e lunedì 10 aprile il teatro sarà aperto dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 e sarà possibile visitarlo con delle visite guidate in programma alle 11, 12.30, 16 e 17.30.

PROGRAMMA DELLE VISITE



Domenica 9 aprile 2023

ore 11

Spoleto palcoscenico di emozioni

Trekking guidato alla scoperta dei teatri della città



ore 12.30 / 16 / 17.30

Un antico teatro all’italiana

Visita guidata tematica

Lunedì 10 aprile 2023

ore 11. /12.30 / 16 / 17.30

Un antico teatro all’italiana

Visita guidata tematica

Tariffe di partecipazione:

Trekking Spoleto Card

Spoleto palcoscenico di emozioni

Gratuito per i possessori della Spoleto Card.

Per i non possessori della Spoleto Card tariffa di 7,50 euro a persona



Visite guidate tematiche

Un antico teatro all’italiana

Intero 5 euro| Ridotto 4 euro per i possessori della Spoleto Card e dai 7 ai 17 anni, gratuito fino a 6 anni



Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.