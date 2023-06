Il mondo dei caffè storici da Popup

Si annuncia un ricco venerdì nello spazio culturale e social Popup in piazza Birago, a Perugia, tra storia e cinema. In occasione dell'edizione 2023 della festa di quartiere Via Birago & Friends, infatti, venerdì 9 giugno alle 18.30, la libreria perugina ospiterà alle 18.30 la presentazione del libro di Massimo Cerulo Andare per caffè storici (Il Mulino), quarto appuntamento della rassegna di incontri Di cosa parliamo quando parliamo di relazioni sociali promosso da POPUP in collaborazione con Lorenzo Bruni e Alessandra Polidori, sociologi presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia. Sarà proprio Polidori a dialogare con l'autore, docente di Sociologia nell'Ateneo perugino e chercheur associé al CERLIS (CNRS), Université de Paris. Il volume parla di quei Caffè storici che sono rimasti ancora tali, negli indirizzi e negli arredi: tra questi, il più antico, il veneziano Florian, il padovano Pedrocchi, il torinese Al Bicerin, il triestino Tommaseo, il fiorentino Gilli, il romano Antico Caffè Greco, il napoletano Gambrinus. Sorti sulle tracce delle coffeehouses inglesi, i Caffè italiani hanno rappresentato un’autentica rivoluzione sociale. A differenza dei salotti aristocratico-elitari, vi si poteva infatti accedere senza essere invitati, disponendo di libertà di parola e senza distinzione di genere. Spazi incubatori della nuova società borghese e della nascente nazione, luoghi di germinazione per avanguardie artistiche e cenacoli letterari, tra i loro tavoli sono maturati anche i più importanti movimenti politici che segneranno la storia d’Italia.

A seguire, alle 19.15, spazio al cinema, con la diretta radiofonica da Popup del BarTraumfabrik, trasmissione di “cinema & cazzeggio” che festeggia le 200 puntate con un appuntamento speciale in piazza, ideale antipasto della proiezione serale che si terrà, dalle 21, nel parchetto tra i palazzi di via Birago a cura delle associazioni MenteGlocale e realmente. Alle 21 proiezione del mediometraggio realizzato dalla 4a A del Liceo A. Pieralli di Perugia in collaborazione con il PerSo - Perugia Social Film Festival nell'ambito del progetto Docu.Azione e a seguire il film La crociata, commedia di Louis Garrel con Laetitia Casta.