Guido Catalano: "Le mie poesie e tutto quello che ci è successo in 6 anni. Io per esempio mi sono innamorato"

L'ultima raccolta di poesie è di sei anni fa. In questo tempo, Guido Catalano, che cosa è successo? "Sono successe tante cose a tutti, tipo una pandemia. Ma è successo anche che mi sono innamorato. E per uno come me che scrive di sentimenti essere fidanzato è una cosa certamente positiva, ma anche negativa. Perchè quano soffro per amore sono più produttivo. Se sono innamorato, faccio altro".

Ma la vena poetica di Guido Catalano, poeta d'amore, comico, ironico e autoironico, non si è assopita "nell'agio sentimentale" che ha caratterizza questi suoi anni. "Mi sono fermato un attimo, poi la poesia è tornata, ho imparato a trovare ispirazione da questri momenti". Dopo "Ogni volta che mi baci un nazista muore", un mese fa esatto è uscito "Smettere di fumare baciando". "Il potere salvifico dell'amore, di un bacio". Sei anni di distanza e una prospettiva diversa. "Chi mi ha seguito e conosce i miei libri, troverà la novità. C'è l'amore felice come la sofferenza. Ma ci sono anche molte città: Roma, Milano, Bologna, Aosta, le Marche. Il tema del viaggio, per esempio, Direi una reazione a due anni in cui spostarsi è stato impossibile o molto difficile. C'è il cibo, un altro tema nuovo. Rimangono l'ironia e l'autoironia, ma non in tutte le poesie".

Guido Catalano torna per la seconda volta alla sala dei Notari di palazzo dei Priori, è una delle proposte di Tourné, l'appuntamento è per venerdì 24 marzo alle 21. "Sarà un reading, sarò da solo, senza musicisti come di solito faccio. Lascerò spazio alla musicalità della poesia. Ci saranno testi nuovi, ovviamente. Ma anche vecchie poesie. E poi ci sarà un spazio dedicato all'interazione. Leggerò alcuni messaggi che mi sono arrivati da chi mi segue e da chi interagisce con me sui social. Ho chiesto che chi avesse voluto mi rancontasse il suo 'Smettere di'. Quello di fumare è lo smettere per eccellenza no?". Dopo Perugia, "città bellissima, ma questo è scontato"; Catalano sarà anche a Gubbio "che invece non conosco". Nelle sue parole le poesie di "Smettere di fumare baciando". "E' uscito esattamente un mese fa ieri, il primo giorno di primavera, ma anche la giornata mondiale della poesia": Non male come coincidenza.