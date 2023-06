Gran Tour Perugia, le nuove proposte dedicate al XX Giugno

Sono 109 uscite didattiche promosse da Gran Tour Perugia durante questo anno scolastico appena concluso (a.s. 2022/2023), che hanno coinvolto quasi diecimila alunni delle scuole del territorio di ogni ordine e grado: 35 i plessi scolastici, afferenti alla provincia di Perugia e non, che hanno usufruito delle visite guidate nell’ambito del progetto “Gran Tour Educational”.

Studenti e studentesse hanno avuto occasione di esplorare il capoluogo umbro in alcune delle sue vesti più inconsuete, attraversando più periodi storici – dall’etrusco tra storia e archeologia al complesso momento dell’egemonia fascista – attraversando luoghi caratteristici del passato ma anche dell’era contemporanea, dalla Rocca Paolina allo stadio Renato Curi per conoscere la città in modo originale, passando per i successi sportivi e la nascita dell’omonimo museo dedicato alla squadra di calcio A.C. Perugia.

Altro successo Gtpg è stato il progetto che ha visto le visite guidate incontrare la mostra d’eccellenza allestita alla Galleria Nazionale dell’Umbria "Il Meglio Maestro d'Italia. Perugino nel suo tempo", realizzata in occasione del quinto centenario dalla morte del Divin Pittore avvenuta nel 1523. Durante il periodo di esposizione, dal 4 marzo all’undici giugno, sono state 65 le ore per 56 visite guidate – che sommate portano a quasi 4 giorni di 24 ore in mostra – per una media di 22 partecipanti per gruppo, ovvero oltre 1200 visitatori accompagnati dalle sei guide turistiche/storiche dell’arte Gtpg.

Collegato a Pietro Vannucci anche il proponimento “Perugia e il Perugino” che si è snodato lungo i luoghi cari e vissuti dall’artista considerato il più importante pittore attivo negli ultimi due decenni del Quattrocento.

Inoltre, ogni settimana, si sono alternati molteplici viaggi nella suggestiva Perugia, anche nella sua parte più nascosta e meno nota, che hanno rievocato la vita sociale, culturale e politica delle diverse epoche che hanno lasciato un segno nel capoluogo del cuore verde d’Italia, dal Medioevo ai nostri tempi.

"Siamo molto soddisfatte per questi risultati – le parole di Maria Elisa Giulietti, fondatrice di Gtpg – perché vediamo così ripagato il nostro impegno che non si ferma all’organizzazione e alla conseguente visita guidata, ma parte da una passione comune che ci porta a condividere la cultura, le bellezze e la storia della nostra città con tutti coloro che partecipano ai tour. Un folto pubblico di affezionati che è in grande crescita e che, di volta in volta, è sempre più numeroso".

Gli appuntamenti in compagnia di Gran Tour Perugia proseguono anche questo mese di giugno. Tra gli altri domenica 19 giugno (con partenza alle 10.30), I luoghi del XX Giugno, tour in occasione delle celebrazioni del XX Giugno, durante cui si ripercorreranno gli avvenimento delle stragi del 1859 a opera delle truppe pontificie di Papa Pio IX, che portarono poi, dopo la liberazione, all’annessione di Perugia al Regno d’Italia, attraversando i luoghi più significativi degli avvenimenti, dal centro storico fino al Cimitero monumentale dei caduti.

Ancora, a prendere il via venerdì 23 giugno (con partenza alle 21) sarà anche Le streghe in città… e storie di fantasmi durante la notte di San Giovanni, visita dedicata alla storia delle streghe, presenti numerose a Perugia nell’arco dei secoli, a partire dal periodo del Medioevo. Fra i luoghi toccati durante il tour anche il Tribunale dell’Inquisizione, che trovava la sua sede a ridosso della chiesa di San Domenico in corso Cavour, e Campo Battaglia dove le suddette subirono la condanna a morte, bruciate al rogo.