Le Giornate Europee del Patrimonio sotto la luce intergenerazionale: quattro eventi alla Galleria Nazionale dell'Umbria

La Galleria Nazionale dell'Umbria si appresta a vivere il tema delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 sotto una chiave lettura generazionale: imparare per la vita, infatti, implica conoscere il passato, le sue declinazioni nel presente e le sue potenzialità per il futuro.

Ecco dunque i quattro percorsi proposti tra le opere, messi in dialogo, generatori di mondi da costruire.



Venerdì 25 settembre 2020

Apertura serale straordinaria dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo accesso alle 22.30)



Visita guidata Lessico familiare: botteghe, tradizioni e radici

Due turni: il primo alle 20.30, il secondo alle 21.45, attività gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso con prenotazione obbligatoria: gallerianazionaleumbria@beniculturali.it, tel. 075 58668436 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15)



Sabato 26 settembre 2020

ore 17.00 – sala conferenze

Per fare un albero ci vuole… una storia!

Un inedito talk di confronto, di condivisione, di racconti e di storie: protagonisti saranno Vittoria Garibaldi, Gianfranco Faina e Antonio Brizioli.

La partecipazione è gratuita è necessaria la prenotazione (saranno ammesse un massimo di 20 persone): gallerianazionaleumbria@beniculturali.it, tel. 075 58668436 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15)

Sabato 26 settembre 2020

Apertura serale straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 21.30) al costo simbolico di €1



Grazie alla presenza, all’interno della mostra Reflected. Brian Eno, di un albero genealogico di Tom Phillips From Raphael to Eno, ripercorreremo l’illustre discendenza di Brian Eno, fino ad arrivare a Raffaello: e da Raffaello torneremo alla luce, grazie al percorso tra le lightbox.

Le visite accompagnate si svolgeranno in gruppi da 8 persone sulla base di questi orari:

19.30-19.50

19.50-20.10

20.10-20.30

20.30-20.50

20.50-21.10

21.10-21.30

Attività gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso.

La prenotazione per la partecipazione è obbligatoria (saranno ammesse un massimo di 8 persone): gallerianazionaleumbria@beniculturali.it, tel. 075 58668436 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15)

Domenica 27 settembre 2020

ore 17.00

Per fare una luce ci vuole una scatola

(laboratorio didattico 7-12 anni)

Grazie alle tre installazioni di Brian Eno i ragazzi scopriranno forme, passaggi di colori e suoni in dialogo con i capolavori di Piero della Francesca, Beato Angelico e Perugino. Per crearli l’artista si è domandato cosa avrebbe sperato di vedere oggi entrando in una chiesa contemporanea e le Lightbox sono state la sua personale risposta. Il laboratorio didattico Cosa spero di vedere oggi in un museo? si ispira proprio a questa domanda e si concentra sulle tre sale ospitanti le installazioni dell’artista, che si rivolgono con una lingua nuova alle opere più rappresentative della collezione del museo. L’attività sarà svolta come una visita partecipata in grado di stimolare con giochi e domande l’osservazione e la curiosità dei partecipanti, che potranno poi realizzare la loro personale scatola luminosa. Ogni scatola sarà lo spazio magico per creare con forme, luci e colori, fantastiche opere d’arte, un cassetto segreto da esporre nel proprio museo contemporaneo.