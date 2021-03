Giornata mondiale della poesia, da Magione un "triangolo poetico" fino a Gubbio e Perugia

Il 21 Marzo un denso programma on line promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Magione. Si può partecipare all’iniziativa #donaunapoesia in collaborazione con il progetto Donatori di voce. Omaggio a Valter Corelli

L'assessorato alla cultura del Comune di Magione propone una serie di eventi in ccasione della Giornata della poesia che si celebra il 21 marzo. Lo fa coinvolgendo anche altri territori, in una sorta di “triangolo” di poesia, che toccherà anche Gubbio passando per Perugia.

Gli appuntamenti saranno proposti sulla pagina social Magione cultura e, in contemporanea, sul canale YuoTube Stampa Magione a partire dalle ore 11. In programma incontri con scrittrici e artiste, rappresentazioni teatrali e letture.

Per l’occasione è stata promossa l’iniziativa #donaunapoesia grazie alla collaborazione con Donatori di voce, progetto finalizzato alla realizzazione di podcast e audiolibri per la biblioteca comunale da parte di un gruppo di lettori volontari del territorio.

I dettagli dell'iniziativa

L’iniziativa si apre alle ore 11 con l’incontro “Poesia, scrittura e lettura senza età” con due importanti scrittrici: Grazia Gotti, tra le fondatrici della Libreria per Ragazzi – Casa Editrice Giannino Stoppani e co-fondatrice dell’Accademia Drosselmeier, Scuola per Librai e Centro studi di Letteratura per Ragazzi, che forma futuri librai e figure che intendono lavorare nel settore dell’editoria per ragazzi e della cultura per l’infanzia; e Silvia Vecchini, autrice di libri per bambini e ragazzi. Alcuni dei suoi testi sono stati tradotti in Francia, Spagna, Polonia, Corea del Sud e in altri paesi.

L’incontro sarà coordinato da Monica Fanicchi della Libreria Libri Parlanti di Castiglione del lago.

A seguire il video Abracadalbero una poetica trasfigurazione per musica e immagini di poesie legate agli alberi di Viola Anna Brusco.

Il pomeriggio si apre alle 16 con la poetessa Sabrina Caciotto per una conversazione sul suo ultimo libro “Pozzanghere-Puddles” Fabrizio Fabbri editore con incursioni tra la vita e le opere dei poeti da lei più amati per “Camminare a piedi nudi nei versi”.

Alle 17 conversazione con la giornalista, poetessa, critica letteraria ed editrice di ‘Unaluna’ fondata dal marito Alessandro Sartori, Anna Buoninsegni Sartori. Oltre che del suo ultimo libro di versi “Quando si compie la danza” (Puntoacapo editrice nota di copertina di Giancarlo Pontiggia, Premio “Gozzano” 2020), la scrittrice parlerà di un importante progetto che sta realizzando per la città in cui vive: “Gubbio parco letterario diffuso” in cui la città diventa ‘aula letteraria’, un itinerario di parole di grandi autori, per collegare con un ‘file rouge’ passato, presente e futuro.

Alle 18 la poetessa e disegnatrice, nonché presidente onoraria del Premio Vittoria Aganoor Pompilj, Vittoria Bartolucci ripercorrerà con Patrizia Ciminati un suo importante lavoro sulla poesia di Sandro Penna che fu anche oggetto di una mostra all’Università per stranieri di Perugia e il rapporto del poeta perugino sul colore.

Alle 19.30 omaggio a Valter Corelli con la proposizione del video dello spettacolo “La nobiltà ed eccellenza delle donne. Cortigiane e nobildonne con la passione della poesia” che il compianto regista e attore aveva realizzato per la Compagnia teatrale magionese proprio in occasione della Giornata mondiale della poesia nel 2006. Fu proprio Corelli, insieme agli attori della compagnia di Magione ad allestire i primi spettacoli in Umbria per celebrare questa giornata.

Nel corso del pomeriggio verranno lette le poesie di #DONAUNAPOESIA dai lettori di Donatori di voce. Si può partecipare all’iniziativa inviando il testo della poesia scelta e il nome della persona alla quale si vuole donarla a ufficio.stampa@comune.magione.it.

Gli incontri saranno intervallati da brani musicali degli studenti della Scuola di musica del Trasimeno: Bianca Bufali, Margherita Dispensa e Lorenza Plescan.