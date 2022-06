Festival dell'Umbria Antica, prossima tappa a Spoleto il 10 giugno alla scoperta della nascita del Ducato

Il Festival dell’Umbria Antica è un evento itinerante nei luoghi che custodiscono la storia antica per far conoscere il patrimonio artistico e culturale della regione. È il primo interamente dedicato alla storia e all’archeologia e alla storia degli antichi popoli che vede protagoniste fino al prossimo 26 giugno le città di Spoleto, Tuoro sul Trasimeno, Gubbio, Otricoli e Carsulae con 27 lezioni di storia e archeologia di taglio divulgativo, ospitate da musei e dai siti archeologici e tenute da antichisti, archeologi, storici ed esperti del settore ma anche dai custodi della bellezza di questi luoghi.

Il Festival ha preso il via il 4 giugno ad Amelia con la storia delle antichissime mura ciclopiche che ancora cingono la città ed è proseguito il giorno successivo a Spello dove il racconto della colonia Julia, del Rescritto di Spello e soprattutto degli splendidi manufatti conservati nel museo della Villa dei Mosaici hanno incantato un pubblico numeroso ed entusiasta.

Il prossimo 10 Giugno, la città di Spoleto e in particolare la splendida Rocca Albornoz saranno palcoscenico di questo grande evento. Protagonisti, oltre a Paola Mercurelli Salari, direttrice del Museo Nazionale di Spoleto ospitato nella Rocca, due specialisti della tarda antichità e della storia Longobarda in Italia, l’archeologo Federico Marazzi e la storica Elena Percivaldi, entrambi autori di numerosi volumi storico archeologici sul popolo dei longobardi. Al centro degli incontri le modalità per le quali la città di Spoleto ha maturato il passaggio dal periodo romano all’Alto Medioevo, con la costituzione del Ducato.

l Festival è solo una delle tante iniziative previste all’interno di “Umbria Antica”, un progetto multimediale per scoprire, valorizzare e comunicare in modo innovativo il patrimonio culturale e archeologico della regione.

I tanti appassionati che non avranno occasione di partecipare di persona al Festival potranno comunque riascoltare le lezioni che saranno pubblicate sotto forma di podcast e in alcuni casi video. Questi contenuti si aggiungeranno alla ricca libreria multimediale e digitale che comprende anche video informativi su come arrivare ai siti archeologici, walk tour, trailer per la promozione turistica e tanto altro ancora.

Il programma di Spoleto

Ore16.30:

Paola Mercurelli Salari – Verso il nuovo museo del Ducato di Spoleto

Federico Marazzi – I ducati longobardi

Elena Percivaldi – I luoghi dei Longobardi a Spoleto

Il sito web https://www.festivalumbriantica.it/ comprende al momento oltre 40 articoli di alta divulgazione scritti da i più importanti esperti della storia antica. A questi contenuti si aggiungeranno delle schede informative e divulgative dedicate a ciascun sito culturale del progetto. Informazioni pensate per raggiungere diverse tipologie di pubblico con pillole di curiosità, fotografie inedite, video e podcast.