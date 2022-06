Festival dell'Umbria Antica, due nuove affascinanti tappe: la Battaglia del Trasimeno (Tuoro) e le Tavole eugubine (Gubbio)

Orario non disponibile

Prosegue nella nostra regione il Festival dell’Umbria Antica, un evento itinerante nei luoghi che custodiscono la storia antica per far conoscere il patrimonio artistico e culturale della regione. È il primo interamente dedicato alla storia e all’archeologia e alla storia degli antichi popoli che vede protagoniste fino al prossimo 26 giugno le città di Spoleto, Tuoro sul Trasimeno, Gubbio, Otricoli e Carsulae con 27 lezioni di storia e archeologia di taglio divulgativo, ospitate da musei e dai siti archeologici e tenute da antichisti, archeologi, storici ed esperti del settore ma anche dai custodi della bellezza di questi luoghi.

Dopo gli incontri svoltisi ad Amelia con la storia delle antichissime mura ciclopiche che ancora cingono la città, Spello dove il racconto della colonia Julia, del Rescritto di Spello e soprattutto degli splendidi manufatti conservati nel museo della Villa dei Mosaici hanno incantato un pubblico numeroso ed entusiasta e dopo la lezione di Spoleto, è ora la volta della zona intorno al Trasimeno, in cui si svolse una delle battaglie più cruente e disastrose per i Romani dell'antichità: la famosa Battaglia del Trasimeno (217 a. C.).

Il 18 Giugno, aTuoro sul Trasimeno, presso il Teatro comunale dell'Accademia (h. 17.00) si terrà una lezione su questo argomeno. Qui c'è anche un piccolo grande museo, arricchito da un percorso didattico, all’interno di un parco secolare: è il centro di documentazione permanente su Annibale e la Battaglia del Trasimeno, l’epico scontro del 21 giugno del 217 a.C. che segnò la prima grave disfatta dei Romani di fronte all’esercito cartaginese. A tenere la lezione saranno Giovanni Brizzi – La memoria di Annibale; Ermanno Gambini – I luoghi della Battaglia del Trasimeno; Augusto Ancillotti – Tarsminass, quello che si prosciuga.

Il giorno seguente, 19 giugno, spostandoci a Gubbio (Palazzo Pretorio, Sala Trecentesca h. 10.00) sarà invece possibile assistere a un incontro su un altro argomento: dagli Antichi Umbri ai Romani: la collezione del Museo civico del Palazzo dei Consoli è tra le più ricche dell’Umbria. Fra tanti tesori archeologici, spiccano le Tavole Eugubine, il più importante testo rituale di tutta l’antichità classica: un unicum nella storia dell’Occidente. A tenere la lezione: Augusto Ancillotti – Le Tavole di Gubbio e la confederazione Atiedia; Giovanni Brizzi – Gli Umbri e Roma; Francesco Marcattili – La Gubbio romana.