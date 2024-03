Che cosa è La Cultura. Il Festival del Saggiatore sbarca a Perugia: tutto il programma

Arriva a Perugia, dal 22 al 24 marzo, la sesta edizione di Che cos’e? La Cultura, rassegna promossa dalla casa editrice il Saggiatore per indagare i molteplici aspetti che compongono la cultura e che costituiscono, nella loro globalita?, un laboratorio di idee, in un approccio multidisciplinare che va dalla letteratura alla poesia, dall’arte alle tecnologie, dall’antropologia allo spettacolo, dalla storia alla filosofia, dalla contemporaneita? al futuro. Nato nel 2016 a Milano per celebrare la pubblicazione del millesimo volume della storica collana La Cultura, dal 2019 il festival del Saggiatore è diventato itinerante e ora fa tappa nel capoluogo umbro: protagoniste le tre librerie indipendenti di Perugia – Edicola 518, Mannaggia, Popup – che nei tre giorni del festival ospiteranno le presentazioni e gli incontri con gli autori.

Si comincia venerdi? 22 marzo alle 18.30, alla libreia Mannaggia in via Cartolari, con il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese e il suo Il grande libro della fantasia, viaggio alla scoperta dei segreti e le differenze che intercorrono tra fantasia, immaginazione e creativita?. A seguire, alle 20.30, ci si sposterà in piazza Birago, a Popup, per l'incontro con Andrea Antoni – ideatore del progetto instagram Cose Brutte Impaginate Belle – e la sua Teoria del disagio contemporaneo, a cui seguirà uno “spuntino disagiato”.

Sabato 23 marzo, alle 17, alla Biblioteca degli Arconi Stefano Valenti, in dialogo con Giovanni Dozzini, parlerà del suo libro Cronache della sesta estinzione, interrogandosi sul senso ultimo del gesto piu? rivoluzionario, immaginifico e pericoloso di ogni altro: scrivere. Alle 18.30 poesia a Edicola 518, in via Sant’Ercolano, con la poetessa Ida Travi che presenterà la sua ultima raccolta I Tolki; alle 20.30 a Popup focus su allevamenti intensivi, carni sintetiche e il futuro del mondo con Capitalismo carnivoro, di Francesca Grazioli, che ne parlerà con Mariano Pauselli, dell'Universita? degli Studi di Perugia. L'incontro sarà accompagnato da un'aperitivo vegetariano a cura del progetto Cookism – Autismo in cucina.