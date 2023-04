Festival Internazionale del giornalismo, al via l'edizione 2023

Prezzo non disponibile

Al via la XVII edizione del Festival Internazionale del Giornalismo 2023 che si tiene da mercoledì 19 aprile a domenica 23 aprile 2023 a Perugia. Lo storico borgo medioevale al centro della città accoglie 500 speaker provenienti da tutto il mondo, pronti ad alternarsi ai microfoni dei quasi 200 eventi in programma. Un’edizione più internazionale che mai, grazie soprattutto alle numerosissime e importanti proposte arrivate durante la fase organizzativa dell’evento, a sottolineare la fiducia e la stima consolidate nei confronti del Festival.

I temi: il fronte della cyberguerra in Ucraina con droni, leaks e fake news che inquinano gli scenari geopolitici. Intelligenza artificiale e disinformazione: chatGPT e Dall-E strumenti per aiutare o sostituire il giornalista? L’appello di GreenPeace Italia e i risultati in anteprima #ijf23 del rapporto annuale Media e Clima 2022, con Riccardo Iacona, Stella Levantesi. Un tributo ad Aaron Swartz, genio della rete morto suicida 10 anni fa, ripercorrendo la biografia con Giovanni Ziccardi autore del libro ‘Aggiustare il mondo. La vita, il processo e l’eredità dell’hacker Aaron Swartz’. ‘L’ultimo viaggio’ chiude gli appuntamenti della giornata con Monsignor Vincenzo Paglia, Chiara Lalli, bioeticista e giornalista, Sergio Ramazzotti pluripremiato foto-reporter. Una riflessione sul fine vita con fotoreportage e podcast sul tema.