Festa di "Scienza e Filosofia", l'Umbria promotrice dell'iniziativa nazionale quest'anno completamente online

Sarà il ministro Enrico Giovannini ad inaugurare la decima edizione di “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza”, che si svolgerà interamente online (sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della manifestazione) a partire dal 22 aprile, con 60 conferenze e 110 relatori. Il titolare delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del Governo Draghi interverrà alle 18, in un incontro dal titolo “Conversione e transizione. Prospettive a confronto per il superamento della crisi ecologica”, insieme a monsignor Carlo Maria Polvani, sottosegretario aggiunto del Pontifico Consiglio della Cultura. Promosso in collaborazione con Management Innovation e Earth Day Italia, l’evento sarà introdotto dal presidente di Management Innovation e Earth Day Italia, Pierluigi Sassi. Conclusa la conferenza, alle 19, si terrà l’intervista del direttore de l’Espresso, Marco Damilano, allo stesso ministro Giovannini sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Oltre a un'innumerevole serie di interessanti iniziative online, anche l'Umbria farà la sua parte.

“Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza” è promossa infatti dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, presieduto da Maurizio Renzini e diretto da Pierluigi Mingarelli, e Oicos Riflessioni. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Umbria e dal Comune di Foligno. Partner scientifici della grande Festa culturale sono: il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto Italiano di Tecnologia, il Gran Sasso Science Institute, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università degli Studi di Camerino e l’Università degli Studi di Genova.

Il programma completo è disponibile sul sito www.festascienzafilosofia.it.