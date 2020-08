Estate Nursina, arriva anche Simone Cristicchi in piazza San Benedetto

Ancora un fine settimana di spettacoli con l’ Estate Nursina 2020 organizzata dall’ Amministrazione comunale di Norcia, in Piazza San Benedetto ad ingresso libero e gratuito.

Il week end di Ferragosto a salire sul palco sarà Riccardo Rossi, il 14, con lo spettacolo ‘Così Rossi che più Rossi non si può" per una serata di puro divertimento assicurata. Lo spettacolo è in collaborazione con il Teatro Stabile dell’ Umbria. Sabato 15, sera di ferragosto, Simone Cristicchi farà tappa con il tour ‘Abbi cura di me’ ed emozionerà il pubblico passando dai suoi brani più famosi da ‘Biagio’ a ‘Studentessa’, alle struggenti ‘Ti regalerò una rosa’ e ‘Abbi cura di me’.

Le serate proseguono domenica 16 alle 21,30 con il Re degli Ignoranti, orchestra tributo ad Adriano Celentano; la voce e i movimenti identici a quelli del ‘Molleggiato’, così come l’ampio organico orchestrale, coinvolgeranno il pubblico.