Estate Nursina, un programma di livello per tutti i gusti e le età

In un’estate sicuramente diversa dalle altre, Norcia fa la sua parte da protagonista con un cartellone di eventi di livello in cui sono presenti diversi nomi prestigiosi del panorama musicale italiano: da Simone Cristicchi la sera di ferragosto e Samuel, frontman dei Subsonica (il 22) a Daniele Silvestri il 13 agosto, unico spettacolo a pagamento, che si esibirà a Cortigno nell’ambito del festival Suoni Controvento. Non mancheranno quattro serate di cinema in piazza con proiezioni di film di successo come ‘Il Marchese del Grillo’, in omaggio ad Alberto Sordi nei sui 100 anni dalla nascita e film di animazione come Toro Ferdinand.

In occasione di questa proiezione sarà presente in piazza la scultura ufficiale realizzata dall’artista folignate Stefano Emili commissionata dalla 20th Century Fox Animation, in occasione della promozione in Italia del film. Non mancherà poi il teatro con gli spettacoli promossi dal Tieffeu, nell’ambito dell’iniziativa Figuratevi in Valnerina che torna dopo il successo dello scorso anno e il Teatro Stabile dell’ Umbria con il quale riannodiamo il filo interrotto con la stagione teatrale 2020.

Il cartellone proseguirà anche nei primi giorni di settembre con la Marcia Jazz (il 2) e la partenza di una tappa da Norcia della prestigiosa corsa ciclistica Tirreno-Adriatico (il 10)

L’ Amministrazione comunale ha messo in campo ogni iniziativa per poter passare un’estate insieme e in assoluta sicurezza, rispettando le accortezze richieste dalla normativa vigente e la distanza interpersonale.

Il Programma dell’Estate Nursina

AGOSTO

sabato 1 21.30 Su Con la Vita

domenica 2 21,00 Duke Ellington's Sacred Concert

Lunedì 3 21.30 FILM - Il Marchese del Grillo (per tutti)

martedì 4

mercoledì 5 21,00 Sei un Myto

giovedì 6 Marcia solidale nelle terre mutate con asini e muli

21.00 Torneo di Briscola

venerdì 7 21.30 Concerto tributo a Fabrizio de Andrè

sabato 8 21.30 ISEIOTTAVI Tributo a Rino Gaetano

domenica 9 21,00 orchestra spettacolo (?)

Lunedì 10 21,30 FILM - A Star Is Born

martedì 11 21,00 Hansel e Gretel

mercoledì 12 21.30 Antonio Ballarano Swing Band

giovedì 13 16,15 Daniele Silvestri ‘La Cosa Giusta Tour’ *unico spettacolo a pagamento, loc. Monte Sella, Cortigno di Norcia, nell’ambito del Festival Suoni Controvento www.ticketitalia.com

giovedì 13 21.30 DeeRadio

venerdì 14 21,30 Così Rossi che più Rossi non si può' (con Riccardo Rossi)

sabato 15 21,30 Abbi cura di me' Tour 2020 - Simone Cristicchi

domenica 16 21.30 Il Re degli Ignoranti-Celentano Tribute Show

lunedì 17 8-14 Fiera de Sienti 'n può

Lunedì 17 21.30 Stasera Incanto –Un Viaggio Musicale da Villa a Bocelli

martedì 18 21.30 The legend of Ennio Morricone

mercoledì 19 dalle 20 Serata dell' amicizia

giovedì 20 dalle 20 Serata dell' amicizia

venerdì 21 21,30 FILM - Toro Ferdinand (Film d'animazione)

sabato 22 21,30 Samuel - Golfo Mistico Live

domenica 23 21,30 Jovanotti Fortunati

Lunedì 24 21,30 Miss Bellissima 2020

martedì 25 21,30 FILM - Green Book (Premio Oscar 2019)

mercoledì 26 21,00 La Gabbianella e il Gatto

giovedì 27

venerdì 28 21,30 Concerto “Due tenori e un violino”

sabato 29

domenica 30 21,30 Torneo di Briscola

SETTEMBRE

mercoledì 2 18,30 Orchestrina per le vie di Norcia

mercoledì 2 21,30 Francesco Bearzatti Quartet ‘Tinissima’

mercoledì 9 21,30 Da Roma a Hollywood, Orchestra da Camera di Perugia e Marco Pierobon

giovedì 11 11,00 Tirreno-Adriatico, partenza tappa da Norcia