"Ero in bullo" a Narrazioni. Palazzo della Corgna ospita Andrea Franzoso

Un’appassionante storia vera di rinascita, amicizia e amore per la vita. Lo scrittore milanese Andrea Franzoso è il protagonista dell’appuntamento di mercoledì 15 marzo di “Narrazioni: storie, racconti, scritture”, il format di libri e cultura lanciato dal Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale.

Alle 18 a Palazzo della Corgna Franzoso presenta “Ero un bullo” (DeAgostini) romanzo tratto da una storia vera, la drammatica vicenda di Daniel Zaccaro, giovanissimo calciatore dell’Inter che diventa un bullo e poi un rapinatore.

Daniel vive a Quarto Oggiaro, periferia di Milano. In famiglia il clima è teso, pochi soldi e continui litigi. Cresce nei cortili delle case popolari, ama il calcio e in campo è il più forte, tanto che a dieci anni gioca con la maglia dell’Inter. Le aspettative su di lui sono altissime, e non vuole deluderle. Ma quando, durante una partita, Daniel manca il goal decisivo, il sogno di diventare un calciatore famoso è infranto per sempre.

Alle medie Daniel è un bullo temuto da tutti, carico di rabbia e aggressività. Sente che l’unico modo per guadagnarsi il rispetto è incutere paura e non temere niente, neanche di fare un colpo in banca. E infatti, lui le rapine arriva a farle per davvero, finché finisce al Beccaria, il carcere minorile. È considerato un ragazzo perduto, irrecuperabile.

A segnare la svolta, l’incontro con don Claudio, il cappellano del carcere. Daniel viene affidato alla sua comunità, che accoglie i “ragazzi difficili”, e lentamente impara a guardare le cose da una nuova prospettiva

Andrea Franzoso vive a Milano. È stato cadetto dell’Accademia Militare di Modena e per otto anni ha prestato servizio come ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, congedandosi col grado di capitano. Ha vissuto quattro anni coi gesuiti, ha lavorato in azienda. Oggi si occupa di educazione civica, dalla primaria alle superiori. Per De Agostini ha scritto “#disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione” (2018), versione per ragazzi de “Il disobbediente” (BUR, 2021) e “Viva la Costituzione” (2020).

Un anno fa usciva il libro “Ero un bullo”, la vera storia di Daniel Zaccardo, un libro per ragazzi che è stato un vero successo editoriale ed è arrivato nelle scuole e nel cuore di molti ragazzi e delle loro famiglie. Già prima di pubblicare “Ero un bullo”, Andrea Franzoso aveva dimostrato attenzione per la legalità e di questa ne aveva fatto il vessillo della sua vita lavorativa. Nel 2018 era uscito per Rizzoli il libro “Il disobbediente”, in cui racconta l'inchiesta, da lui stesso fatta avviare, con la quale è stata smascherata la truffa perpetuata a danno delle Ferrovie Nord da parte del suo presidente.

Proprio partendo dal tema delle regole e del rispetto reciproco nel suo più recente lavoro editoriale, Andrea Franzoso racconta la vera storia di Daniel Zaccaro, che per faciloneria, per le delusioni e per la voglia di rivincita finisce in riformatorio. Questa vicenda, che finisce con il grande riscatto di Daniel, è l’occasione per riflettere sulle scorciatoie, sul facile successo e sul ruolo della comunità educante. Questo racconto, maturato tra le mura del riformatorio, ma anche tra i banchi dell’università, mette in evidenza la necessaria funzione rieducativa della pena detentiva che si affianca a quella sanzionatoria-punitiva.

Ingresso gratuito: prenotazioni al numero 075 9658260.